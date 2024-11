Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria è Jole Santelli. La conferma è arrivata in serata, con una comunicazione ufficiale del commissario regionale della Lega, Cristian Invernizzi: «Prendiamo atto della scelta di Forza Italia. Accettiamo la candidatura e siamo pronti a iniziare la campagna elettorale concentrandoci unicamente sul futuro dei calabresi». Non proprio un’esplosione di entusiasmo, ma tant’è.

La dichiarazione di Invernizzi arriva a distanza di diverse ore dal comunicato ufficiale di Forza Italia che, nel pomeriggio, aveva sciolto le riserve confermando la candidatura della coordinatrice calabrese del partito. Ora non manca che la presa di posizione ufficiale di Fratelli d’Italia. Probabilmente una mera formalità, anche se, negli ultimi giorni, era stata proprio la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a bloccare tutto, subordinando il suo via libera all’accettazione da parte del Carroccio della candidatura di Raffaele Fitto in Puglia, dove si voterà in primavera.

