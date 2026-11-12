Il Quirinale è ancora lontano, Sergio Mattarella ha davanti a sé oltre due anni di mandato e il centrosinistra, pur avendo concordato lo svolgimento delle primarie entro febbraio 2027, deve ancora definire le regole della consultazione e individuare chi guiderà la sfida a Giorgia Meloni, eppure una suggestione destinata a lasciare traccia nel dibattito politico ha improvvisamente spostato l’attenzione dalle primarie alla successione presidenziale: Elly Schlein candidata a Palazzo Chigi e Giuseppe Conte possibile successore dell’attuale capo dello Stato. Uno scenario che nessuno ha concordato ufficialmente, ma che introduce una prospettiva diversa nella complessa partita degli equilibri progressisti, perché dietro la scelta del candidato premier si nasconde una questione altrettanto delicata, quella del destino politico di chi dovesse perdere la competizione e della capacità dell’alleanza di sopravvivere alle ambizioni dei suoi protagonisti.

A sollevare il tema è stato Rocco Casalino, già portavoce di Conte e oggi direttore della testata online La Sintesi, attraverso un editoriale nel quale suggerisce di riconoscere al vincitore delle eventuali primarie la responsabilità di guidare la coalizione, attribuendo allo sconfitto un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa sul futuro presidente della Repubblica. Non un’investitura automatica, dunque, ma una garanzia politica reciproca, pensata per evitare che il confronto tra i due leader finisca per indebolire l’intero schieramento.

La proposta ha immediatamente provocato reazioni e distinguo, a cominciare da quello dello stesso Conte, che ha rivendicato la propria estraneità al ragionamento dell’ex collaboratore, ricordando come gli incarichi non abbiano mai rappresentato il criterio delle sue scelte politiche. Casalino, intervenendo successivamente a DiMartedì, ha precisato che la sua ipotesi non presuppone affatto una vittoria di Schlein, sostenendo anzi che le rilevazioni sulle primarie collocherebbero Conte davanti alla segretaria democratica, un’affermazione che resta naturalmente attribuita alla sua lettura dei sondaggi e non costituisce una previsione sull’esito della consultazione.

Le primarie e il problema di una leadership che non può dividere

Il centrosinistra ha già fissato una prima tappa del proprio percorso politico, concordando il 30 ottobre, attraverso una nota congiunta sottoscritta da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che le primarie per individuare la leadership della coalizione si terranno entro febbraio 2027, mentre restano ancora da definire le regole della consultazione e il numero dei candidati. Un'intesa che rappresenta un passaggio significativo nella costruzione dell'alternativa a Giorgia Meloni, ma che non cancella automaticamente le differenze tra partiti, culture politiche ed elettorati che hanno attraversato esperienze spesso divergenti, considerando che Schlein guida una formazione con una struttura territoriale consolidata e rivendica il proprio ruolo centrale nell'area progressista, mentre Conte rappresenta un Movimento 5 Stelle profondamente trasformato, ma ancora deciso a difendere un'identità autonoma e una proposta politica riconoscibile.

A rendere più articolato il confronto è proprio la posizione di Giuseppe Conte, che ha chiesto di non trasformare le primarie in un duello obbligato tra i leader del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, sostenendo la necessità di una competizione aperta anche ad altre candidature, nella quale la scelta degli elettori possa maturare intorno a proposte politiche riconoscibili e non soltanto alle appartenenze di partito. Una precisazione che modifica sensibilmente la prospettiva della discussione, perché l'eventuale confronto tra Schlein e Conte rappresenterebbe soltanto uno degli scenari possibili, mentre il risultato della consultazione dovrebbe contribuire a costruire una leadership condivisa e non semplicemente stabilire i rapporti di forza tra le due principali formazioni della coalizione.

Il rischio non riguarda soltanto la sconfitta personale di uno dei due leader, bensì la possibilità che una parte degli elettori non si riconosca pienamente nel candidato scelto, rendendo più difficile quella convergenza che dovrebbe rappresentare il principale risultato della consultazione. È su questa contraddizione che interviene Casalino, immaginando una formula capace di preservare il peso politico dello sconfitto senza compromettere la leadership del vincitore, anche se il collegamento con il Quirinale introduce una questione istituzionale assai più complessa di una normale trattativa tra alleati.

La discussione ha coinvolto anche le altre componenti progressiste, con Angelo Bonelli che ha contestato l’opportunità di inserire la presidenza della Repubblica negli equilibri di coalizione e con il senatore democratico Filippo Sensi che ha manifestato perplessità sulla natura esclusivamente personale dell’iniziativa. Reazioni che confermano quanto il problema della leadership resti irrisolto e quanto sia difficile separare le ambizioni dei singoli dalla costruzione di un progetto comune.

La questione, in fondo, non è soltanto chi vincerà le primarie, ma se il centrosinistra saprà costruire una coalizione nella quale la vittoria di uno non si trasformi nella sconfitta politica dell’altro.

Giuseppe Conte, l’esperienza di governo e la prospettiva del Colle

L’ipotesi di Conte al Quirinale merita tuttavia una riflessione autonoma, perché la sua esperienza istituzionale presenta caratteristiche che non possono essere ignorate, pur senza trasformarle in una candidatura inesistente. Arrivato a Palazzo Chigi nel 2018 senza una precedente carriera parlamentare, l’ex presidente del Consiglio ha guidato due maggioranze profondamente differenti, attraversando prima l’esperienza del governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega e successivamente quella dell’alleanza con il Partito democratico, fino alla gestione dell’emergenza pandemica e al negoziato europeo che ha portato alla nascita di Next Generation EU.

Quella stagione gli ha consentito di confrontarsi direttamente con i meccanismi dello Stato, con le istituzioni europee e con i rapporti tra governo e Presidenza della Repubblica, costruendo una biografia pubblica che va oltre la dimensione strettamente partitica, sebbene restino naturalmente aperti i giudizi politici sulle decisioni assunte e sui risultati raggiunti. La conoscenza delle istituzioni, tuttavia, non equivale automaticamente alla capacità di rappresentare l’unità nazionale, perché il presidente della Repubblica deve esercitare una funzione di garanzia che richiede indipendenza, equilibrio e riconoscimento anche da parte di forze politiche differenti da quelle dalle quali proviene.

Conte oggi è il presidente del Movimento 5 Stelle, impegnato nel confronto con il governo e nella definizione di una proposta alternativa su economia, sanità, scuola e politica internazionale, mentre un eventuale approdo al Colle richiederebbe una trasformazione profonda del suo ruolo, con il superamento della competizione quotidiana tra partiti e l’assunzione di una responsabilità istituzionale necessariamente diversa.

Non sarebbe un percorso privo di precedenti nella storia repubblicana, che ha conosciuto presidenti provenienti da esperienze politiche e di governo significative, ma ogni elezione presidenziale nasce da condizioni parlamentari specifiche e da equilibri che non possono essere anticipati attraverso una semplice intesa tra leader.

Il programma del centrosinistra e le contraddizioni ancora aperte

Mentre la discussione sul Quirinale occupa il dibattito politico, i partiti progressisti stanno lavorando ai tavoli programmatici, dove emergono differenze che riguardano questioni ben più immediate della successione presidenziale. La patrimoniale, ad esempio, divide le sensibilità della coalizione: Conte propone interventi sulle grandi ricchezze finanziarie, Alleanza Verdi e Sinistra sostiene un confronto più ampio sulla redistribuzione fiscale, mentre Riccardo Magi esprime contrarietà a questa impostazione.

Schlein, intanto, richiama l’attenzione sul Mezzogiorno, sulle disuguaglianze territoriali e sulla necessità di costruire una strategia economica capace di affrontare il divario tra le diverse aree del Paese, mentre restano da approfondire le convergenze su politica estera, investimenti pubblici, transizione energetica e sostenibilità dei conti dello Stato.

Sono questioni sulle quali si misurerà la credibilità dell’alleanza, perché un accordo sulla leadership può rendere possibile una candidatura comune, ma soltanto un programma condiviso può sostenere una prospettiva di governo, soprattutto quando le forze coinvolte provengono da esperienze politiche differenti e devono dimostrare agli elettori di poter trasformare quelle differenze in una capacità di decisione.

La suggestione di Casalino, letta in questa prospettiva, rivela dunque un problema reale, ma non può rappresentarne la soluzione, perché nessuna garanzia sul futuro istituzionale di un leader potrebbe sostituire il lavoro necessario a costruire una proposta politica coerente.

Il 2029 e una successione che non può essere prenotata

Il secondo mandato di Sergio Mattarella, iniziato nel febbraio 2022, giungerà ordinariamente a scadenza nel 2029, quando sarà il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, a eleggere il nuovo presidente della Repubblica secondo le maggioranze previste dalla Costituzione. Saranno dunque gli equilibri parlamentari successivi alle prossime elezioni politiche a determinare il contesto nel quale maturerà quella scelta, rendendo inevitabilmente prematuro qualsiasi ragionamento che presenti oggi un’intesa presidenziale come già acquisita.

Esiste inoltre un particolare costituzionale che rende lo scenario meno simmetrico di quanto possa apparire: l’articolo 84 richiede almeno cinquant’anni per essere eletti al Quirinale, requisito che Conte possiede e che Schlein, nata nel 1985, non avrà ancora raggiunto nel 2029. L’eventuale reciprocità immaginata da Casalino potrebbe quindi riguardare il peso politico nella scelta del futuro capo dello Stato, ma non una candidatura personale automaticamente disponibile per entrambi.

È una distinzione che restituisce alla discussione la sua dimensione effettiva, separando le strategie di coalizione dalle regole costituzionali e ricordando che la presidenza della Repubblica non può diventare il premio di consolazione di una competizione politica.

L’ipotesi di Giuseppe Conte successore di Sergio Mattarella rimane pertanto una suggestione, non un progetto concordato, ma ha il merito di introdurre una domanda destinata a tornare nella prossima stagione politica: quale ruolo potranno assumere i protagonisti del centrosinistra oltre la competizione per Palazzo Chigi?

Perché la vera sfida non consiste nel trovare una collocazione istituzionale a chi perderà le primarie, ma nel costruire un’alleanza capace di sopravvivere alla competizione tra i propri leader, ricordando che Palazzo Chigi appartiene alla dialettica politica e parlamentare, mentre il Quirinale deve continuare a rappresentare l’intera Repubblica.