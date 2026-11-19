La distanza tra il centrosinistra e la maggioranza guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si allarga, mentre il sistema politico italiano comincia a misurarsi con una prospettiva che fino a qualche mese fa appariva meno concreta: un'opposizione numericamente in grado di superare il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24, diffuso mercoledì 18 novembre, assegna al campo largo il 45% delle intenzioni di voto, contro il 40,8% dell'attuale coalizione di governo. Un vantaggio di 4,2 punti che non costituisce una previsione elettorale, ma introduce un elemento di novità nel confronto tra maggioranza e opposizione.

Rispetto alla rilevazione dell'11 novembre, il campo largo guadagna un punto percentuale, mentre il centrodestra arretra di tre decimali. Il dato assume particolare rilevanza perché arriva mentre i partiti cominciano a prepararsi alla competizione del 2027, tra ipotesi di riforma della legge elettorale, discussioni sulle alleanze e interrogativi sulla futura leadership delle coalizioni.

Fratelli d'Italia rimane nettamente il primo partito nazionale, con il 27,2%, pur perdendo due decimali. Il Partito democratico, guidato dalla segretaria Elly Schlein, sale al 20,6%, guadagnando lo 0,3%, mentre il Movimento 5 Stelle dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte raggiunge il 13,7%, con un incremento di mezzo punto. Alleanza Verdi e Sinistra, rappresentata dai leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, si attesta al 6,4%, mentre Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi scende al 2,8%.

Sul versante della maggioranza, Forza Italia del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani si ferma al 6,6%, mentre la Lega del vicepremier Matteo Salvini scende al 5,3%. Entrambi i partiti registrano una flessione, rispettivamente di uno e due decimali, confermando le difficoltà degli alleati della presidente del Consiglio nel consolidare il proprio consenso.

Conte cresce, Salvini arretra: cambiano i rapporti di forza

La crescita del Movimento 5 Stelle rappresenta uno degli elementi politicamente più interessanti della rilevazione. Conte recupera mezzo punto in una settimana e consolida una posizione che potrebbe diventare determinante nella costruzione della futura coalizione progressista. Il risultato non mette in discussione il primato del Partito democratico nell'opposizione, ma rafforza la capacità negoziale dei Cinque Stelle proprio mentre si discute della scelta del candidato alla presidenza del Consiglio.

Per Schlein il sondaggio contiene dunque una doppia indicazione. Il Pd cresce e contribuisce al vantaggio del campo largo, ma il rafforzamento di Conte rende meno scontata la soluzione della leadership. La questione riguarda anche l'indirizzo politico di una coalizione nella quale convivono sensibilità differenti sulla politica estera, sull'economia e sul rapporto con l'Unione europea. Il centrosinistra dispone di un vantaggio numerico, ma deve ancora dimostrare di saperlo trasformare in una proposta di governo condivisa.

Sul fronte opposto, il 5,3% della Lega conferma le difficoltà di Salvini nel recuperare centralità elettorale. Il Carroccio si trova alle spalle non soltanto di Forza Italia, ma anche di Futuro Nazionale, la formazione fondata dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci. Una condizione che potrebbe incidere sugli equilibri della coalizione, soprattutto nella definizione delle candidature e dei rapporti di forza interni.

La debolezza elettorale della Lega non coincide necessariamente con una perdita proporzionale di influenza nel governo, dove Salvini conserva responsabilità e incarichi rilevanti. Tuttavia, in vista delle prossime elezioni, il rapporto tra consenso e potere negoziale potrebbe diventare sempre più difficile da gestire.

Il paradosso Vannacci: perde consensi, ma può decidere chi governerà

Il dato più controverso riguarda Futuro Nazionale. La formazione di Roberto Vannacci scende dal 7,2% al 6,6%, registrando una flessione di sei decimali, la più consistente tra i partiti considerati. Nonostante questo arretramento, il movimento conserva una consistenza elettorale sufficiente a modificare radicalmente il confronto tra le coalizioni.

Sommando aritmeticamente il 6,6% di Futuro Nazionale al 40,8% del centrodestra, si arriverebbe al 47,4%, vale a dire 2,4 punti oltre il campo largo. Una simulazione puramente numerica, naturalmente, perché un'eventuale alleanza potrebbe modificare le intenzioni di voto, provocare spostamenti nell'elettorato e imporre compromessi politici difficili da realizzare.

La questione, tuttavia, rimane centrale. Meloni potrebbe trovarsi davanti alla necessità di scegliere tra la difesa dell'attuale maggioranza e un allargamento verso una formazione che esprime posizioni più radicali su alcuni temi identitari. L'ingresso di Vannacci nella coalizione avrebbe conseguenze anche nei rapporti con Salvini, considerando la competizione per una parte dell'elettorato di destra e le tensioni che hanno accompagnato la nascita di Futuro Nazionale.

Il generale, pur perdendo terreno nei sondaggi, potrebbe quindi conservare una capacità negoziale superiore a quella suggerita dal semplice andamento delle intenzioni di voto. Il suo consenso non basta per competere autonomamente per la guida del Paese, ma potrebbe diventare determinante per consentire al centrodestra di recuperare il vantaggio numerico.

Per Meloni si profilerebbe così un dilemma politico: accettare un alleato potenzialmente decisivo, ma anche ingombrante, oppure affrontare le elezioni con una coalizione che oggi partirebbe in svantaggio. Una scelta destinata a incidere non soltanto sui rapporti con Salvini e Tajani, ma anche sull'identità politica della maggioranza.

Il vantaggio del campo largo e le incognite del voto

Il 45% attribuito al campo largo rappresenta un vantaggio significativo, ma non garantisce una vittoria elettorale. Le percentuali fotografano le intenzioni di voto dei singoli partiti, mentre la distribuzione dei seggi dipenderà dalla legge elettorale, dalla composizione delle coalizioni e dalla capacità di mobilitare gli elettori. Resta inoltre il peso del 33,2% indicato come quota di indecisi e astenuti, un bacino che potrebbe modificare gli attuali rapporti di forza.

Per il centrosinistra, il problema principale rimane la leadership: Schlein guida il partito più forte dell'opposizione, ma Conte continua a rafforzare il proprio peso politico. Per Meloni, invece, la questione riguarda soprattutto i confini della coalizione e l'eventuale apertura a Vannacci, che potrebbe assicurare un vantaggio numerico senza garantire automaticamente una maggiore stabilità politica.

Il sondaggio consegna dunque due problemi speculari: il centrosinistra ha i numeri, ma deve costruire una leadership condivisa; Meloni conserva la guida del Paese, ma potrebbe aver bisogno proprio di Vannacci per mantenerla. Saranno queste scelte, più delle oscillazioni settimanali delle intenzioni di voto, a determinare gli equilibri della prossima competizione elettorale.