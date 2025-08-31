Il capogruppo di Forza Italia risponde alla consigliera regionale del Pd sulla polemica riguardo alla rilevazione Emg che dà il presidente uscente al 60%: «Non le piace e dice che è propaganda»

«Amalia Bruni si trasforma da scienziata specializzata in neurologia e genetica medica (con qualche anonimo anno in Consiglio regionale) ad esperta di sondaggi e di marketing politico». Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, risponde così alla consigliere del Pd Amalia Bruni che aveva criticato i risultati del sondaggio che dà Occhiuto in netto vantaggio (al 60%) su Tridico.

«Il sondaggio Emg - importante e autorevole società di rilevazioni guidata da Fabrizio Masia - non le piace? Allora per la professoressa Bruni si tratta di propaganda, ignorando che ogni indagine viene fatta intervistando cittadini reali e non solo tifosi della sua parte politica. Così fanno le società che preparano sondaggi in modo serio. Ma forse la Bruni è abituata ad altri metodi per misurare le intenzioni di voto degli elettori», afferma Comito.

«In Calabria – continua – ancora ricordiamo, facendoci abbondanti risate, il fantomatico sondaggio lanciato da Amalia Bruni il 15 settembre del 2021. Quattro anni fa la Bruni era la candidata del centrosinistra contro il presidente Occhiuto, e a soli 20 giorni dal voto la sua coalizione pubblicò un sondaggio Winpoll, esultando ‘testa a testa tra Occhiuto e Bruni’. Per la rivelazione commissionata dai dem la coalizione di centrodestra, con Roberto Occhiuto candidato, era al 39,8%, mentre la coalizione di centrosinistra con i 5 Stelle, che candidava Amalia Bruni, al 39,1%.

L’esperta di sondaggi e di marketing politico Bruni ricorda quale fu il responso delle urne? Occhiuto presidente con 25 punti percentuali in più. Ecco, prima di parlare, contare sempre fino a 10…», conclude Comito.