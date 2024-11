Ancora una sorpresa da parte del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Il leader di Forza Italia dopo aver disertato la convention del suo pupillo Marco Siclari, sta partecipando all’incontro promosso dal deputato reggino Francesco Cannizzaro. Una vera e propria delusione per tutti i big dell’area di riferimento (il gruppo che fa capo a Tonino Gentile) che è stata presente in massa all’iniziativa di Siclari e che oggi invece non sarà nella platea dell’auditorium Calipari.

Come interpretare la decisione di Tajani? In tanti iniziano a pensare che le posizioni dei dissidenti siano adesso da considerare assai marginali e che la linea Santelli- Occhiuto abbia ormai preso il sopravvento.

Marco Siclari minimizza: «Sono contento che Tajani abbia deciso di venire a Reggio dopo dieci anni. Oggi sarò in prima fila ad accoglierlo per la conclusione della due giorni di Forza Italia a palazzo Campanella. Ieri Tajani ha aperto i lavori con una video chiamata, oggi chiuderà con la presenza fisica insieme a Maria Stella Gelmini. Una grande prova di unità per il partito reggino». Sarà, ma gli elettori calabresi non ci capiscono più nulla.

