Urne chiuse per il referendum costituzionale che riguardava il taglio dei parlamentari, le regionali e le elezioni amministrative che in Calabria hanno coinvolto 72 comuni.



Lo spoglio di queste ultime inizierà questa mattina, spoglio che come di consueto il network LaC seguirà con una lunga maratona elettorale a partire dalle 9.30 di martedì 22 settembre.



Conduce il direttore Pasquale Motta. In studio anche il vicedirettore di lacnews24.it Enrico De Girolamo.





Elezioni 2020, i risultati dei 72 Comuni calabresi al voto: LIVE

I live dai Comuni più importanti:

Elezioni comunali San Giovanni in Fiore LIVE - Risultati e notizie in tempo reale

Elezioni comunali Reggio Calabria LIVE - Risultati, aggiornamenti e notizie in diretta

Elezioni comunali Castrovillari LIVE - Risultati e notizie in tempo reale

Elezioni comunali Crotone LIVE - Risultati e notizie in tempo reale

Elezioni comunali Taurianova LIVE - Risultati e notizie in tempo reale

Ospiti e collegamenti con i nostri corrispondenti, con interviste e aggiornamenti in tempo reale dello spoglio.

Commenti a caldo dalle segreterie dei candidati a sindaco dei principali comuni calabresi chiamati al voto.



In diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate e sulla nostra pagina facebook ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Elezioni comunali a Soverato, stravince Ernesto Alecci: riconfermato sindaco

Elezioni comunali a Cetraro, Ermanno Cennamo è il nuovo sindaco

Elezioni comunali Polistena, vince ancora la sinistra: Policaro è il nuovo sindaco