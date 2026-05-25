I DATI: Affluenza, voti per i sindaci e per le liste, preferenze dei singoli candidati da Reggio Calabria a tutti i 21 comuni della Città Metropolitana chiamati alle urne – AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
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In Calabria sono 79 su 404 i Comuni chiamati a rinnovare il proprio Consiglio comunale. Ventuno quelli coinvolti nel territorio reggino, inclusi i tre attualmente affidati a una gestione commissariale: Condofuri, Fiumara e Melicuccà.
Occhi puntati sul capoluogo Reggio Calabria (172.479 abitanti) e sul Comune di Palmi (17.868), che superando le 15mila unità hanno votato con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno, qualora uno dei candidati non dovesse raggiungere il 50% + 1 dei voti espressi.
In evidenza
13:13
Primo exit poll Rai: Cannizzaro avanti tra il 64% e il 68%
14:31
Ercole Nucera è il sindaco di Roccaforte del Greco con 147 voti
Già scrutinata l’unica sezione a Roccaforte del Greco, dove nella sfida a due Ercole Nucera ha la meglio su Paolo Ferrara. (LEGGI QUI)
14:15
Emanuele Ionà: «Dati incoraggianti, Cannizzaro può dare un grande segnale»
Dal comitato elettorale di Francesco Cannizzaro, il consigliere regionale Emanuele Ionà commenta con prudenza i primi dati dello scrutinio: «Le sensazioni sono positive già dagli exit poll e dalle prime sezioni. Speriamo di poter festeggiare tra qualche ora». Ionà ha evidenziato anche il peso politico del voto reggino: «Vincere a Reggio Calabria sarebbe un segnale importante per tutta la coalizione e per il governo nazionale».
14:10
Giusy Caminiti: «Reggio Calabria si conferma una città a forte vocazione di centrodestra»
«Già dalle elezioni regionali a Reggio Calabria si intravedeva un consenso molto ampio per il centrodestra, e questa tornata amministrativa sembra averlo confermato. La scelta di Francesco Cannizzaro alla guida della coalizione, insieme al lavoro fatto nella costruzione delle liste e delle alleanze, ha dato fin dall’inizio la sensazione di una possibile vittoria al primo turno.
Il dato finale segna comunque una differenza significativa, ma non cambia la sostanza politica: Reggio Calabria si conferma una città a forte vocazione di centrodestra. Il nuovo sindaco non sarà solo il primo cittadino, ma anche il sindaco della Città metropolitana, segnando un passaggio istituzionale di grande peso». Così il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti.
14:00
Prima sezione scrutinata a Reggio Calabria
Prima sezione scrutinata a Reggio Calabria, la numero 148, una delle due sezioni ospedaliere: 14 i voti per Cannizzaro, 2 per Battaglia, 1 per Pazzano e nessuno per Eduardo Lamberti Castronuovo.
13:38
Urne chiuse a Reggio, ultimo dato dell’affluenza raggiunge il 65,10%
A urne chiuse l’ultimo dato dell’affluenza, registrato da Eligendo nelle 196 sezioni, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Reggio Calabria raggiunge il 65,10% (LEGGI QUI)
13:13
Primo exit poll Rai: Cannizzaro avanti tra il 64% e il 68%
Primi exit poll sulle elezioni amministrative a Reggio Calabria. Secondo la rilevazione del consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione all’84% alle ore 15, il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe nettamente in vantaggio con una forbice compresa tra il 64% e il 68%.
Più staccato Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21% e il 25%, mentre Eduardo Lamberti Castronuovo si attesterebbe tra il 5% e il 7%.
Se i dati dovessero essere confermati dallo scrutinio, Cannizzaro conquisterebbe Palazzo San Giorgio già al primo turno evitando il ballottaggio.
12:45
Ultimi 15 minuti per votare
Alle ore 15.00 verrà decretato l'extra omnes con la chiusura delle urne: potrà votare solo chi si troverà già in coda al seggio