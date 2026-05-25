Dal comitato elettorale di Francesco Cannizzaro, il consigliere regionale Emanuele Ionà commenta con prudenza i primi dati dello scrutinio: «Le sensazioni sono positive già dagli exit poll e dalle prime sezioni. Speriamo di poter festeggiare tra qualche ora». Ionà ha evidenziato anche il peso politico del voto reggino: «Vincere a Reggio Calabria sarebbe un segnale importante per tutta la coalizione e per il governo nazionale».