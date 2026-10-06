La capogruppo in consiglio regionale annuncia un incontro per il 14 ottobre con i tecnici per una strada che facendo registrare troppi incidenti. «Non saremo all’inaugurazione di un ospedale che sappiamo avere ancora criticità che ne limitano la piena operatività»

L’avvio dell’ammodernamento della SS106 nel tratto Sibari–Corigliano-Rossano è un intervento importante. Ma da Coserie prosegue un’arteria, verso Crotone, che continua a richiedere attenzione e interventi di messa in sicurezza.

Da anni i cittadini chiedono risposte ad ogni livello istituzionale, Comunale, Provinciale e Regionale senza averle mai ricevute. Nel frattempo, in quel tratto si sono verificati troppi incidenti e ci sono state troppe le vite spezzate.

La capogruppo del M5s in Consiglio Regionale Elisa Scutellà afferma : «Stiamo seguendo l’iter progettuale e quello relativo ai finanziamenti per il tratto Corigliano-Rossano–Crotone. Ma nell’attesa chi vive e percorre quotidianamente quella strada non può continuare ad aspettare».

«Per questo ho chiesto un sopralluogo con i tecnici ANAS, per incontrare direttamente i cittadini, mercoledì 14 ottobre e valutare gli interventi necessari: sistemi di rilevazione della velocità, dissuasori ottico-acustici, potenziamento dell’illuminazione in prossimità degli attraversamenti pedonali e ogni altro accorgimento utile a migliorare concretamente la sicurezza. Il compito dei tecnici sarà individuare le soluzioni più efficaci. Il nostro sarà far sì che si traducano in interventi concreti», conclude la capogruppo.

«Alle passerelle, soprattutto quando rischiano di essere soltanto una farsa, preferiamo dare risposte concrete – aggiunge la Scutellà – Non saremo all’inaugurazione di un ospedale che sappiamo avere ancora criticità che ne limitano la piena operatività, ci saremo quando saranno realmente soddisfatti i bisogni dei cittadini. Preferiamo essere sui territori, incontrare i cittadini e lavorare per ottenere soluzioni concrete ai problemi che vivono ogni giorno».