Il sindaco di Corigliano Rossano rompe il silenzio dopo le tensioni degli ultimi giorni e ammette di aver valutato l’addio alla politica. Poi il messaggio alla sua comunità: «Mi inchioda il dovere che ho verso la mia gente, abbiamo ancora tante cose da fare»

Per un momento ha pensato di mollare tutto. Tornare a fare l'ingegnere, magari realizzare un piccolo sogno nel cassetto e diventare professore di scuola. Flavio Stasi ammette di aver valutato l'ipotesi di lasciare la politica, dopo le tensioni e le polemiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni, segnati dagli arresti domiciliari – poi revocati dalla stessa gip che li aveva disposti – scattati nell’inchiesta Ginestra della Dda di Catanzaro. Il sindaco ha già raccontato le difficoltà dei nove giorni trascorsi sotto il peso della misura cautelare caduta dopo l’interrogatorio di garanzia. Ha parlato delle difficoltà patite e della vicinanza percepita. Oggi fa riferimento anche all’idea di mollare. Cancellata anche quella perché alla fine, racconta, a trattenerlo è stato il sostegno della sua comunità e la responsabilità di una fiducia che non intende tradire.

Il sindaco di Corigliano-Rossano affida a un lungo post sui social una riflessione personale e politica. Non nasconde la stanchezza e neppure il peso delle vicende recenti, ma sceglie di ribadire il proprio impegno. «Se dicessi che in questi giorni non mi sia mai balenata l'idea di lasciar perdere, di tornare alle mie cose, di tornare a fare l'ingegnere o magari iniziare a fare il professore di scuola (piccolo sogno nel cassetto) direi una bugia e non sono abituato a mentire», scrive.

«Mi aspettavo difesa e sostegno dalla mia parte»

Nel suo messaggio Stasi ripercorre una storia personale che, dalla militanza giovanile fino all'esperienza da sindaco, presenta come una battaglia condotta sempre sul fronte della legalità e contro il potere criminale. Ricorda le iniziative da studente, le scritte notturne sui muri contro il monopolio del caffè della 'ndrangheta e gli atti amministrativi assunti da primo cittadino contro le cosche del territorio.

Un percorso nel quale, sottolinea, non sono mancati rischi personali e per le persone a lui vicine. «Quando fai e sei tutto questo, ti aspetti e sei pronto ad accettare qualsiasi cosa che provenga dall'altra parte della barricata, ma nulla, se non difesa e sostegno, ti aspetti dalla tua parte», osserva. Un passaggio che sembra rivolto anche a chi, nel suo stesso campo, non gli avrebbe manifestato la solidarietà attesa.

Dal pestaggio del 2011 alla conferma a sindaco

Stasi richiama quindi alcune tappe della propria vicenda pubblica: il pestaggio subito nel 2011, la candidatura a sindaco nel 2016 da «perfetto sconosciuto», la vittoria del 2019, quando diventò il primo cittadino della nuova Corigliano-Rossano, e la riconferma del 2024. Quattro momenti che, nella sua ricostruzione, raccontano il rapporto costruito negli anni con la comunità.

«Ancora una volta ad inchiodarmi al mio dovere è la mia gente», scrive, attribuendo proprio alla fiducia ricevuta dai cittadini la ragione decisiva per non fare un passo indietro. E aggiunge: «Non sarà facile scacciare questi pensieri, ve lo assicuro, ma sarà impossibile rifuggire alla responsabilità enorme della fiducia di una Corigliano-Rossano unita e che anche gran parte della Calabria mi ha dimostrato».

Il sindaco non entra nel merito delle singole polemiche, ma lascia intendere che ci sarà un momento per replicare alle critiche. «Ieri per me ha rappresentato questo, ci sarà tempo per rispondere alle poche note stonate, oggi si torna a lavoro», conclude. La chiusura è un messaggio di continuità politica e amministrativa: «Tanto abbiamo fatto ma tanto ancora dobbiamo fare, sempre e solo dalla stessa parte».