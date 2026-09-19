Le suppletive per la Camera a Reggio Calabria si svolgeranno «in seguito alle mie dimissioni, dimissioni che avrei tranquillamente potuto posticipare e non si sarebbe votato. Ho voluto dimettermi perché si votasse e l'ho fatto apposta perché, come sindaco di Reggio, come squadra del centrodestra, abbiamo bisogno di un riferimento di primo livello che sostituisca la mia persona in Parlamento». Lo afferma il sindaco di Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, in un video sui social. «Fabio Roscioli - prosegue - è la persona giusta perché è competente, perché amministratore unico di Forza Italia, perché è una persona che conosce bene le dinamiche governative, istituzionali e parlamentari. Fabio Roscioli sarà un pioniere, sarà la persona di riferimento del sindaco h24 a favore di Reggio, perché io con Fabio, con tutti gli altri parlamentari dobbiamo continuare a sbloccare tante linee di finanziamento, tanti problemi che chi mi ha preceduto a Palazzo San Giorgio ha bloccato. E allora Fabio Roscioli sarà il mio sostituto in Parlamento per 5-6 mesi. Volutamente ho chiesto a Fabio di essere lui, perché è la persona giusta al momento giusto. È chiaramente un incarico che andrà ad assumere a tempo, ma il tempo necessario per sbloccare tutte queste cose a favore di Reggio e della sua area metropolitana».

«Chi vota Fabio Roscioli - conclude Cannizzaro - innanzitutto vota per il centrodestra unito, chi vota Fabio Roscioli vota per il sindaco Cannizzaro. È anche un voto di fiducia alla mia persona e alla mia squadra, chi vota Fabio Roscioli vota per il progetto che ha iniziato a rivoluzionare Reggio e la sua provincia».