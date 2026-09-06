Secondo quanto scrive Repubblica, un sondaggio riservatissimo arrivato nelle ultime ore a Forza Italia darebbe il candidato del centrosinistra Frank Benedetto avanti di oltre un punto su Fabio Roscioli.

A determinare il sorpasso sarebbe l’effetto della candidatura di Domenico Giannetta con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, capace di sottrarre voti decisivi al centrodestra.

Politica

Suppletive Reggio Calabria, Occhiuto e Roscioli lanciano la sfida a Vannacci: «Con i traditori non si vince»

Redazione Politica
Suppletive Reggio Calabria, Occhiuto e Roscioli lanciano la sfida a Vannacci: «Con i traditori non si vince»

Della rilevazione non sono ancora noti istituto, campione e percentuali. Ma se il risultato fosse confermato dalle urne, l’effetto sarebbe quello di una bomba politica: il centrodestra perderebbe uno dei suoi fortini e si aprirebbe una frattura devastante tra la destra calabrese e la famiglia Berlusconi.