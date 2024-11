La Cgil e Ncd plaudono al governatore Oliverio, che ha annunciato di voler intervenire sugli emolumenti dei dirigenti regionali e sugli enti regionali.

Cgil - "Forte condivisione e forte apprezzamento su quanto apprendiamo riguardo ai tagli agli emolumenti e agli stipendi dei direttori generali che il presidente della Regione Oliverio ha annunciato come provvedimento da portare avanti da subito - si legge nella nota di Cgil Calabria - Ci sembra, questo, davvero un inizio di un buon anno e un segnale di rigore di cui i lavoratori e la Calabria sentono la necessità. Si tratta – continuano le sigle sindacali – di uno dei capisaldi della Cgil. Solo pochi mesi fa, ma allora fummo inascoltati dalla giunta di centrodestra, incassando solo la vicinanza del Pd, con una conferenza stampa tenuta dalla Funzione pubblica Cgil Calabria a Reggio e diversi altri interventi tramite stampa e dibattiti pubblici, abbiamo infatti sostenuto la necessità, quanto morale, quanto di indubbia ricaduta sui bilanci regionali, di un "repulisti" di tutti gi ingiusti sprechi che vanno a "ingrassare" la macchina regionale, tra stipendi improponibili, vergognosi gettoni di presenza, premi di produttività sprechi e pesi che gravano sulle spalle dei cittadini calabresi, alle prese con disoccupazione e salari bassi".



"Non possiamo quindi – concludono i rappresentanti Cgil – che dire al presidente della Regione Oliverio di andare avanti su questa strada, in un percorso che vedrà deciso e attivo il sostegno della Cgil Calabria. Seguiremo l'iter di questi provvedimenti che, apprendiamo, saranno contenuti già nella legge di approvazione dell'esercizio provvisorio, tra i primi atti che dovrà esaminare e approvare il Consiglio regionale che vedrà la sua prima seduta il prossimo mercoledì. La Cgil Calabria e la e Fp Cgil Calabria proporranno che parte di questi risparmi, chiedendo anche ulteriore contributo al governo, vengano destinati a realizzare il tempo pieno per Lavoratori socialmente utili e Lavoratori di pubblica utilità. Infatti, pur apprezzando il passaggio importante della contrattualizzazione per tutto l'anno a 26 ore, passaggio necessario viste le risicate risorse messe a disposizione dal governo nazionale, riteniamo non procastinabile che questa condizione oraria possa durare. Si tratta d lavoratori che da molti anni sono in condizioni precarie e, considerato anche l'attuale sistema contributivo pensionistico, la loro prospettiva futura non può essere che di "miseria previdenziale".



Ncd - "Il taglio degli stipendi ai dirigenti della Regione che ha annunciato Oliverio, è un fatto positivo. Del resto noi lo avevamo inserito e presentato nel programma di Alternativa popolare con Nico D'Ascola - dichiarano in una nota i senatori di Ncd Bilardi e Aiello - Secondo quanto prevedeva il nostro programma i direttori generali non potevano guadagnare più del presidente della giunta, con i parametri della vecchia indennità, e cioè non più di 190mila euro lordi onnicomprensivi annui a fronte del doppio e anche di più guadagnato in questi anni. Il nostro coordinatore regionale, Antonio Gentile, ha ricordato che la nostra linea è quella della proposta e non della protesta e che su provvedimenti importanti non possono esserci distinzioni di maggioranza".



" Aprire la Regione a tutti - concludono i due parlamentari Ncd - significa principalmente aprirla a tutti i cittadini e professionisti meritevoli, a prescindere da chi abbiano votato. Se tutto questo accadrà, vorrà dire che alle parole saranno seguiti i fatti".