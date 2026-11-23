Il vicepremier accusa la leader democratica di voler riportare l'Italia alla politica del «tassa e spendi» dopo il vertice di Parigi con Gabriel Zucman. Forza Italia rivendica l'eredità liberale del Cavaliere, mentre il campo largo resta diviso sui grandi patrimoni. Dietro la polemica si apre un confronto sui modelli economici e sugli equilibri delle coalizioni

Antonio Tajani riporta Silvio Berlusconi al centro dello scontro politico nazionale e sceglie la patrimoniale per tracciare una linea di demarcazione con Elly Schlein. Il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia affida ai social un attacco che supera il perimetro della controversia fiscale e investe l'identità economica delle coalizioni. Da una parte la tradizione liberale rivendicata dagli azzurri, fondata sulla riduzione delle imposte e sul sostegno all'iniziativa privata; dall'altra la proposta democratica di una maggiore contribuzione delle grandi ricchezze, rilanciata dalla segretaria del Pd al vertice internazionale di Parigi.

«Elly Schlein ha scelto di andare a Parigi dal "guru" della patrimoniale, Gabriel Zucman, e così il Pd si mette al servizio dell'"internazionale delle tasse" guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato» , scrive Tajani, aprendo una polemica che investe direttamente il confronto tra maggioranza e opposizione.

Il vicepremier procede oltre, contestando non soltanto il contenuto della proposta, ma la sua stessa ispirazione politica. «Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove. Ma è soltanto la vecchia internazionale comunista in versione moderna», sostiene il leader di Forza Italia.

Parole che riportano il confronto fiscale sul terreno delle appartenenze ideologiche. Tajani attribuisce alla proposta il rischio di un progressivo allargamento del prelievo, mentre Schlein ne rivendica la destinazione a una platea estremamente ristretta. La distanza tra le due posizioni riguarda quindi tanto il contenuto della misura quanto la concezione del rapporto tra Stato, proprietà privata e redistribuzione della ricchezza.

Berlusconi torna nella battaglia politica: il messaggio di Tajani al centrodestra

Il passaggio politicamente più rilevante dell'intervento riguarda il richiamo esplicito al fondatore di Forza Italia. Tajani recupera uno dei pilastri della proposta economica berlusconiana e lo utilizza per riaffermare il ruolo del partito all'interno della maggioranza guidata da Giorgia Meloni.

«La ricetta della sinistra rimane la stessa: tassa e spendi. Spremere i cittadini e poi assisterli, condannandoli alla povertà», afferma Tajani, costruendo una contrapposizione tra l'intervento redistributivo dello Stato e la crescita sostenuta dall'iniziativa privata.

Subito dopo arriva il riferimento che conferisce all'attacco il suo significato politico più ampio: «Tutto il contrario della ricetta liberale di Silvio Berlusconi: meno tasse per tutti, per favorire crescita e lavoro. Attrarre le aziende, piccole e grandi, e non farle fuggire tassandole due volte».

Il richiamo al Cavaliere non costituisce soltanto una rivendicazione della storia del partito. Individua uno spazio politico preciso nel centrodestra: quello della rappresentanza liberale, del mondo produttivo e di una politica economica orientata alla competitività.

Tajani riafferma così un principio di autonomia programmatica all'interno della coalizione di governo. La posizione di Forza Italia sulla tassazione patrimoniale diventa un elemento identitario, destinato a distinguere gli azzurri tanto dalle opposizioni quanto dalle differenti sensibilità economiche presenti nella maggioranza.

Questa impostazione deve tuttavia confrontarsi con le condizioni della finanza pubblica. Ridurre la pressione fiscale richiede coperture permanenti, compatibili con il debito, gli impegni europei e il finanziamento dei servizi. La sostenibilità delle promesse economiche rappresenta un vincolo comune a tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro collocazione parlamentare.

La credibilità delle due impostazioni non dipenderà dalla forza delle rispettive parole d'ordine, ma dalla loro traduzione in misure finanziariamente sostenibili.

La proposta Zucman, i 100 milioni e le divisioni del campo largo

L'iniziativa che ha provocato la reazione di Tajani nasce dal vertice internazionale contro l'oligarchia tenuto il 21 novembre a Parigi. Schlein ha sostenuto il progetto dell'economista Gabriel Zucman, che prevede una tassazione minima annuale complessiva del 2% per i possessori di patrimoni superiori a 100 milioni di euro.

Il meccanismo non consiste necessariamente nell'aggiungere un'imposta del 2% a tutte quelle esistenti. Le imposte già corrisposte verrebbero considerate nel calcolo e il contribuente dovrebbe versare soltanto l'eventuale differenza necessaria a raggiungere la soglia minima.

Schlein ha presentato questa impostazione come uno strumento di giustizia fiscale, sostenendo che non coinvolgerebbe il ceto medio. Secondo le stime da lei richiamate, l'applicazione coordinata della misura potrebbe generare circa 67 miliardi di euro annui su scala europea, una previsione che resta subordinata alle modalità di attuazione e all'effettiva cooperazione tra gli Stati.

La distanza tra il progetto e la sua realizzazione è tuttavia significativa. Valutazione dei patrimoni, partecipazioni societarie, mobilità internazionale dei capitali e capacità di contrastare l'elusione rappresentano problemi tecnici che nessuna formulazione programmatica può ignorare.

I l primo ostacolo per Schlein è politico

Alleanza Verdi e Sinistra sostiene infatti una proposta diversa, con una soglia di partenza fissata a 5,4 milioni di euro. Angelo Bonelli considera eccessivamente elevato il limite dei 100 milioni, ritenendo insufficiente la platea dei contribuenti coinvolti rispetto alle risorse necessarie per sanità, scuola e ricerca.

Giuseppe Conte distingue invece il proprio rifiuto di una patrimoniale generale dalla disponibilità a tassare maggiormente le grandi ricchezze finanziarie. Le componenti centriste manifestano ulteriori resistenze, rendendo complessa la definizione di una posizione comune.

La patrimoniale rivela dunque una difficoltà programmatica del campo largo: trasformare l'obiettivo di una maggiore progressività fiscale, condiviso da alcune componenti, in una misura accettata dall'intera coalizione.

Le differenze non riguardano soltanto le aliquote. Investono la scelta dei patrimoni da assoggettare al prelievo, la natura dell'imposta e soprattutto la destinazione delle eventuali entrate.

L'ultima accusa di Tajani e la questione che riguarda Palazzo Chigi

Nella conclusione del suo intervento, Tajani abbandona qualsiasi sfumatura diplomatica e attribuisce a Forza Italia un impegno politico esplicito.

«Forza Italia farà di tutto per impedire che gli italiani diventino schiavi di questa nuova “internazionale delle tasse” che muove nell’ombra il campo largo», dichiara il segretario azzurro.

È la parte dell'attacco che più chiaramente definisce la strategia comunicativa di Forza Italia. La patrimoniale viene rappresentata come il simbolo di una diversa concezione dell'economia, nella quale l'intervento dello Stato rischierebbe, secondo Tajani, di compromettere la produzione di ricchezza.

La formulazione è politicamente netta, ma solleva una distinzione fondamentale. La proposta Zucman riguarda una categoria circoscritta di grandi patrimoni; l'ipotesi che possa trasformarsi in una tassazione generalizzata costituisce una previsione politica di Tajani, non una conseguenza automatica del progetto.

D'altra parte, anche la prospettiva sostenuta da Schlein necessita di una verifica economica puntuale: il gettito potenziale non equivale a risorse già disponibili e l'efficacia redistributiva deve essere valutata insieme agli effetti sugli investimenti.

Per il governo Meloni, il confronto richiama il rapporto tra politica fiscale, crescita e sostenibilità della spesa. Per il centrosinistra rappresenta invece una prova di coesione programmatica.

La battaglia aperta da Tajani pone quindi una questione che va oltre lo scontro personale con Schlein. Quale modello fiscale può conciliare competitività, tutela del risparmio, progressività delle imposte e finanziamento dei servizi pubblici?

Berlusconi torna nel dibattito come riferimento della tradizione liberale rivendicata da Forza Italia. Schlein indica nella tassazione delle grandi ricchezze uno strumento per riequilibrare la distribuzione del carico fiscale.

Tra queste due impostazioni si apre un confronto che non potrà essere risolto soltanto attraverso le dichiarazioni politiche. Serviranno proposte dettagliate, stime verificabili e coperture credibili.

La vera misura della distanza tra maggioranza e opposizione non sarà dunque il numero delle tasse promesse o contestate, ma la capacità di dimostrare come ciascun progetto possa sostenere la crescita economica senza compromettere la tenuta sociale e finanziaria del Paese.