La segretaria del Pd attacca la legge di Bilancio durante lo sciopero generale della Cgil: «Non ha una visione per il futuro del Paese». Nel mirino fisco, sanità, scuola e spesa militare. Le opposizioni rilanciano 18 emendamenti comuni, con quattro miliardi aggiuntivi richiesti per la sanità.

La legge di Bilancio 2027 diventa il terreno di uno scontro politico che dalla piazza arriva direttamente a Palazzo Chigi. Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, sceglie lo sciopero generale della Cgil per contestare le priorità economiche del governo di Giorgia Meloni, accusando l'esecutivo di favorire i redditi più elevati e di non destinare risorse sufficienti a sanità, scuola e pensioni. Una critica che non si esaurisce nella protesta sindacale, ma si accompagna alla presentazione di diciotto emendamenti comuni delle opposizioni, con l'obiettivo dichiarato di modificare l'impostazione della manovra.

A margine della manifestazione del 20 novembre, la leader democratica descrive uno sciopero «molto partecipato in tutta Italia» e rivendica la presenza del Pd accanto a lavoratori e pensionati. Il giudizio sulla legge di Bilancio è netto: «Una manovra che non ha una visione per il futuro del Paese, non fa ripartire la crescita, non ha uno straccio di politica industriale». Schlein collega la mancanza di una strategia economica alle difficoltà dei servizi pubblici, denunciando tagli alla sanità e alla scuola e contestando l'assenza di interventi adeguati per la casa e per il clima.

L'accusa più diretta riguarda però la distribuzione dei benefici fiscali. «Non c'è nulla sulla casa, non c'è nulla sul clima in questa manovra ed è una manovra che aiuta di più i più ricchi. Lo fa con un intervento che darà cinquecento euro in più anche a chi ne guadagna duecentomila», afferma Schlein, chiamando in causa direttamente la presidente del Consiglio: «È una cosa che è difficile negare anche per la presidente del Consiglio, per quanto ci provi».

Il riferimento ai cinquecento euro per i contribuenti con redditi di duecentomila euro annui costituisce una precisa contestazione politica delle scelte fiscali dell'esecutivo. Per valutarne la portata occorre verificare il funzionamento della misura richiamata, i beneficiari effettivi e gli effetti sulle diverse fasce di reddito. Il tema sollevato dalla segretaria del Pd riguarda comunque un punto centrale del confronto sulla manovra: chi beneficia maggiormente delle risorse disponibili e quale spazio rimane per sostenere i redditi più bassi e i servizi pubblici.

Sanità, scuola e spesa militare: le priorità contestate

La seconda linea d'attacco riguarda la destinazione della spesa pubblica. Schlein contrappone gli stanziamenti per la difesa alle risorse che ritiene insufficienti per il sistema sanitario, l'istruzione e la previdenza. «Una manovra che mette quattordici miliardi in più di spesa militare e taglia sanità, scuola, pensioni e pensioni minime è una manovra che va integralmente riscritta», dichiara durante la manifestazione.

La cifra dei quattordici miliardi, indicata dalla segretaria democratica, richiede un confronto con le disposizioni della legge di Bilancio e con gli eventuali impegni di spesa distribuiti su più anni. Resta il significato politico della contestazione: per il Pd, il governo avrebbe privilegiato alcune voci di bilancio senza rispondere adeguatamente alle necessità dei servizi pubblici. L'esecutivo, dal canto suo, rivendica la necessità di rispettare gli impegni internazionali e mantenere gli equilibri finanziari, oltre agli interventi previsti per il sistema economico e sociale.

Particolarmente circostanziata è la denuncia sulla scuola. Schlein sostiene che il governo non abbia ancora presentato emendamenti per cancellare «quei tagli di settemila persone tra insegnanti e personale tecnico amministrativo». Un'affermazione che apre un ulteriore fronte di verifica sugli organici e sulle conseguenze delle misure programmate per il personale scolastico. Il confronto non riguarda soltanto i numeri, ma la capacità dell'istruzione pubblica di garantire continuità didattica e servizi adeguati.

Sulla sanità, la distanza tra maggioranza e opposizioni si misura invece sulla quantità delle risorse e sulla loro capacità di rispondere ai bisogni effettivi. Il governo rivendica i finanziamenti previsti, mentre il Pd ne contesta l'adeguatezza rispetto ai costi del sistema, alle carenze di personale e alle liste d'attesa. La questione è particolarmente rilevante nel Mezzogiorno, dove le difficoltà della sanità territoriale e ospedaliera accentuano le differenze nell'accesso alle prestazioni.

Diciotto emendamenti comuni: la risposta delle opposizioni

Schlein non limita il suo intervento alla contestazione della manovra. Nella seconda dichiarazione rilasciata ai giornalisti rivendica il lavoro parlamentare svolto insieme alle altre forze di opposizione, indicando le principali modifiche che intendono proporre.

«Con le altre opposizioni abbiamo presentato diciotto emendamenti unitari per mettere quattro miliardi in più per salvare la sanità pubblica che stanno smantellando, per rimettere in gioco il congedo paritario, per aiutare le famiglie, per approvare un salario minimo, per riuscire finalmente a dare respiro all'economia di questo Paese e ai suoi lavoratori».

I quattro miliardi aggiuntivi richiesti per la sanità costituiscono il punto economicamente più rilevante della piattaforma illustrata dalla segretaria democratica. Accanto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le opposizioni rilanciano il salario minimo, il sostegno alle famiglie e il congedo paritario, collegando le proposte alla necessità di rafforzare il potere d'acquisto e le tutele del lavoro.

La convergenza sugli emendamenti rappresenta anche un passaggio politico nei rapporti tra il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze del centrosinistra. La possibilità di presentare proposte condivise dimostra l'esistenza di alcuni obiettivi comuni, ma non risolve automaticamente le differenze programmatiche né definisce una futura alleanza elettorale. Per trasformare la collaborazione parlamentare in una proposta di governo occorreranno un programma economico coerente, coperture finanziarie verificabili e una posizione condivisa sulle questioni ancora controverse.

Durante uno degli incontri con i giornalisti, a Schlein viene rivolta anche un'osservazione sull'assenza di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. La segretaria, mentre si allontana, risponde: «Scusate, vado, non si sente niente». Lo scambio non contiene una valutazione politica sul leader pentastellato e non consente di dedurne un dissenso.

La leader democratica preferisce insistere sulla prosecuzione della mobilitazione: «Andremo avanti a mobilitarci insieme, uniti contro questa manovra e parteciperemo anche alle prossime mobilitazioni di altre organizzazioni contro questa pessima manovra che per fortuna è l'ultima del governo Meloni».

Il riferimento all'ultima manovra dell'esecutivo colloca la protesta nella prospettiva della scadenza della legislatura. Schlein punta a collegare la contestazione sociale a un'alternativa parlamentare, mentre la maggioranza è chiamata a difendere le proprie scelte economiche e a confrontarsi con le proposte di modifica.

La prova decisiva si sposta ora dalla piazza al Parlamento. I diciotto emendamenti comuni permetteranno di verificare quanto le opposizioni siano in grado di tradurre le critiche in interventi sostenibili e quanto il governo sia disposto a modificare la propria impostazione. Al centro rimane la questione sollevata da Schlein: non soltanto quante risorse siano disponibili, ma a chi vengano destinate e quali priorità debbano orientare la politica economica del Paese.