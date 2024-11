Lo precisa Tommaso Calabró, direttore generale del Dipartimento Salute e Welfare. «Le Fiamme gialle frequentano abitualmente il Palazzo di Germaneto per assumere informazioni e per monitorare le attività»

«La Guardia di finanza - in Cittadella qualche giorno fa - non ha acquisito alcun documento dal Dipartimento Salute e Welfare in merito alle operazioni che alcune Aziende sanitarie provinciali calabresi hanno concluso con la Bff Bank. Le fiamme gialle - anche in relazione ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il presidente Roberto Occhiuto e i vertici del Corpo per la verifica e il controllo della sanità regionale - frequentano abitualmente il Palazzo di Germaneto per acquisire informazioni e per monitorare le attività».

«La Regione - questo il nostro intendimento - deve essere sempre più una casa di vetro per i controllori e per i calabresi. Ma quanto riportato nel vostro articolo non corrisponde al vero: la Guardoia di finanza non ha acquisito alcun documento o alcun atto relativi alla vicenda Bff Bank». È quanto precisa Tommaso Calabró, direttore generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria.