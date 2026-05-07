«Il piano sulle infrastrutture della giunta Occhiuto descrive una regione moderna, veloce ed efficiente, che tuttavia i calabresi non vedono affatto». Lo afferma il Pd Calabria a seguito della presentazione del documento regionale sulla mobilità e i trasporti. «Si tratta – osservano i dem – di un piano omnibus, con alta velocità, statale 106, aeroporti, porti, metropolitane, Trasversale delle Serre e trasporto pubblico locale. Ciononostante, non c’è un solo cenno a quando finiranno le opere, a quali territori sarà data priorità e alla presunta diminuzione dei tempi di percorrenza. Inoltre, non è dato capire come nelle aree interne cambierebbe la vita dei pendolari, degli studenti, dei lavoratori e degli anziani».

Secondo il Pd Calabria, il documento della Regione usa elementi su spesa e interventi programmati, senza spiegare se, come e quanto i servizi miglioreranno. «Non si valuta la qualità dei trasporti – obietta il Pd – con le slide o con i milioni annunciati, ma con la puntualità o meno dei treni, la disponibilità o meno delle corse degli autobus, la tenuta o meno delle strade provinciali, l’affidabilità o meno dei collegamenti fra costa e montagna, la possibilità o meno di raggiungere un ospedale o un ateneo in tempi ragionevoli».

Il Pd Calabria ricorda che, secondo i dati Istat, il trasporto pubblico locale nei capoluoghi calabresi resta molto al di sotto della media nazionale. «Tuttavia, nel piano regionale – evidenzia il partito – non si capisce come si voglia colmare questo divario».

Secondo i dem calabresi e il segretario regionale, il senatore Nicola Irto, «il rischio è che si continui a puntare sulle grandi dichiarazioni senza affrontare le emergenze vere del territorio».

«La statale 106 – accusano – continua a essere una delle strade più pericolose d’Italia. Inoltre, molte aree interne vivono con collegamenti debolissimi e sulla linea ionica i cittadini sono ancora costretti a sopportare tempi biblici. Tantissimi Comuni, se non bastasse, soffrono la mancanza o la carenza di trasporti pubblici».

«Sui temi dei trasporti – conclude il Pd Calabria – bisogna ascoltare le università, i sindaci, le comunità locali e le imprese, per strutturare un piano di investimenti e interventi chiaro, completo ed efficace».