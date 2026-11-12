La parlamentare M5S denuncia lo stop in Commissione Giustizia alla sua proposta e prende di mira il senatore Rapani (Fdi): «Tradite le aspettative di tutto il territorio»

L’emendamento per istituire il Tribunale di Corigliano-Rossano è stato respinto martedì sera in Commissione Giustizia. A denunciarlo è la deputata e vicepresidente del M5S Vittoria Baldino, che in una nota attribuisce al Governo la responsabilità dello stop e contesta al centrodestra le promesse sulla riapertura del presidio giudiziario.

Secondo la ricostruzione della parlamentare, durante la seduta il Governo avrebbe fatto ritirare tutti gli emendamenti della maggioranza, mentre la sua proposta, che chiedeva espressamente l’istituzione del tribunale, è stata bocciata.

«Tre anni a illudere i cittadini, pochi minuti per tradire le loro aspettative», afferma Baldino.

La critica si concentra sul senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani, accusato dalla deputata di aver alimentato l’aspettativa di una riapertura ormai vicina. Per Baldino, gli annunci degli ultimi anni non hanno trovato riscontro nelle scelte del Governo.

La parlamentare torna anche sulla controversia relativa all’utilizzo dell’edificio dell’ex tribunale. Ricorda che il sindaco era stato accusato di ostacolare il ripristino degli uffici giudiziari perché intendeva destinare temporaneamente l’immobile comunale ad altri servizi pubblici.

Un’accusa che Baldino giudica infondata. Nella nota sostiene che la disponibilità dell’edificio non avrebbe determinato la decisione di istituire il tribunale e ricorda che il Comune ha rinunciato a destinarlo al Centro per l’impiego, proprio per evitare ulteriori contestazioni.

«Il vero ostacolo non era certo il sindaco, né l’utilizzo dell’immobile», sostiene la deputata, secondo cui il Tribunale di Corigliano-Rossano non è mai stato inserito nel disegno di legge del Governo.

Baldino riconosce le difficoltà tecniche e organizzative legate alla revisione della geografia giudiziaria, ma richiama il diverso trattamento riservato a Bassano del Grappa. Per il tribunale veneto, osserva, nel disegno di legge del ministro Carlo Nordio è stato trovato spazio, con il sostegno dello stesso ministro e del sottosegretario Andrea Ostellari.

La deputata chiede quindi perché un’analoga attenzione non sia stata rivolta a Corigliano-Rossano e a un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata.

Per Baldino, la soppressione del presidio giudiziario ha danneggiato la città e l’intero comprensorio. A chi ha promesso la riapertura chiede ora di spiegare le ragioni del mancato risultato.

«La nostra battaglia continuerà in Aula», annuncia la parlamentare, ribadendo la richiesta di risposte sul futuro del tribunale.