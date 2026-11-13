Il senatore replica alla deputata M5S: «L’atto non poteva essere presentato così come concepito. Dopo anni di attività parlamentare la deputata M5S non ha ancora imparato»
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«In questa fase non mi interessa la polemica, voglio continuare a lavorare». Il senatore Ernesto Rapani parte da qui, ma la replica alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino non lascia margini. Dopo essere stato attaccato frontalmente, spiega, è doveroso fare chiarezza.
Baldino ha raccontato l'emendamento sul Tribunale di Rossano come un atto respinto dal Governo e dalla maggioranza. Non è andata così. «Il suo emendamento non è stato bocciato dalla Commissione, ma è stato dichiarato irricevibile per come è stato presentato», precisa Rapani.
La differenza è enorme e, per il senatore, la deputata ha scelto di non spiegarla ai cittadini. Bocciare vuol dire entrare nel merito e dire no. Dichiarare irricevibile vuol dire che l'atto non poteva nemmeno essere esaminato, perché presentato male.
«È grave che, a distanza di nove anni, ancora non abbiano imparato come si presenta un provvedimento», attacca il senatore. Il risultato è un testo che non supera nemmeno il primo esame formale, spacciato poi per uno scontro politico. Tra l’altro, prosegue Rapani «nell’emendamento della Baldino non vi è traccia del tribunale di Rossano ma parla genericamente di tutti i tribunali soppressi».
Il quadro emerso in Commissione, per Rapani, è chiaro: «Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di copertura finanziaria considerato che si chiedeva la riapertura di tutti i presidi giudiziari. Per questo la partita del Tribunale di Rossano non è chiusa. Resta aperta, e passa da atti scritti bene, con coperture vere e con una strategia comune. Non passa dalla propaganda.
Rapani lo ribadisce: «Continuo ad auspicare che qualcuno prenda la palla in mano e coinvolga tutti i rappresentanti del territorio, per evitare che io possa continuare a fare una battaglia solitaria. L'ho proposto in passato, ma non sono stato ascoltato».
Il senatore chiude con un avvertimento: «Il tempo delle polemiche ci sarà, ma non è adesso. Chi ha scelto di cavalcare la vicenda sulla pelle di un territorio che aspetta giustizia da anni, intanto, dovrà rispondere dei fatti».