Mentre lo spoglio è ancora in corso per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria, si va già delineando la doppia vittoria del centrosinistra unito in entrambi i territori, che hanno visto un'affluenza in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Michele De Pascale è quindi il neo presidente della Regione Emilia Romagna, con un nettissimo distacco dalla sfidante del centrodestra Elena Ugolini. In Umbria, con più della metà delle sezioni scrutinate, Stefania Proietti avanti nella sfida contro l'uscente governatrice Donatella Tesei.

Una doppietta che fa respirare aria buona al Partito democratico, infatti il segretario Elly Schlein per quanto accaduto in Emilia Romagna ha parlato di «vittoria emozionante e commovente», con «un dato straordinario che si profila per il Pd», che secondo lei è il «perno dell'alternativa a queste destre».

Gli auguri di Giorgia Meloni

«Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale». Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Conte (M5s): «Le promesse non hanno ingannato gli umbri»

«Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore». È quanto ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte alla neo presidente dell'Umbria, Stefania Proietti. «Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d'arrivo; non riesco a raggiungerti festeggiare e ad abbracciarti, la Costituente mi blocca a Roma».

Salvini (Lega): «Gli elettori hanno sempre ragione»

«Grazie a Donatella Tesei e ad Elena Ugolini per il coraggio e l'impegno, buon lavoro ai nuovi presidenti di Umbria ed Emilia-Romagna. Gli elettori hanno sempre ragione. Già da domani sono a disposizione dei nuovi amministratori per portare avanti tutte le opere pubbliche che servono a cittadini e territori». Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega.

Irto (Pd): «Esiste un’alternativa alle destre»

«La vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna e in Umbria ci conferma due cose: l'esistenza di un'alternativa unitaria e credibile al centrodestra, sempre più autoritario e dannoso per il Paese, ed il ruolo centrale del Partito democratico, perno della coalizione vincente». Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd della Calabria, commenta, in una dichiarazione, i risultati delle elezioni nelle due regioni. «Questi risultati - prosegue Irto - rappresentano un segnale di speranza e di fiducia per quanti credono in un futuro diverso, costruito sui valori di democrazia, partecipazione e inclusione. Sono la dimostrazione che il centrosinistra, quando è unito, può battere un centrodestra divisivo e pericoloso per i diritti dei cittadini». «Congratulazioni e auguri di buon lavoro - dice ancora il senatore dem - ai neoeletti presidenti, Michele De Pascale e Stefania Proietti. Siamo certi che sapranno guidare le loro Regioni con competenza e visione, lavorando per il bene delle comunità locali. Il Partito democratico è e continuerà ad essere il motore di un'alternativa progressista che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini e che possa costruire un'Italia più giusta e solidale».