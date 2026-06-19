Nuove dichiarazioni di Donald Trump riaccendono il dibattito sul rapporto con Giorgia Meloni. Nel corso di una telefonata con il programma L'aria che tira su La7, il presidente degli Stati Uniti ha commentato l'incontro avuto con la presidente del Consiglio italiana a margine del G7 di Evian, soffermandosi in particolare su un episodio legato a una fotografia.

«Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!», ha dichiarato il capo della Casa Bianca, raccontando il colloquio con Meloni. Trump ha inoltre aggiunto che non era obbligato a parlare con la premier italiana durante il vertice.

Secondo quanto riferito da L'Aria che tira, il presidente americano ha sostenuto che, nel primo confronto con Meloni dopo le tensioni delle ultime settimane, sarebbe stata la presidente del Consiglio a insistere per ottenere uno scatto insieme.

Nel corso dell'intervista, Trump ha poi spostato l'attenzione sui principali temi internazionali, rivolgendo dure critiche all'Europa sia per la gestione dei flussi migratori sia per le politiche legate all'approvvigionamento energetico.

Le parole del presidente statunitense arrivano a pochi giorni dal G7 di Evian, dove Giorgia Meloni aveva invece descritto in termini positivi il confronto con Trump, lasciando intendere che le incomprensioni emerse nelle settimane precedenti fossero ormai superate.

«Ho trovato il rapporto immutato – aveva detto Meloni -. Non ci sono state recriminazioni, né abbiamo parlato di quanto successo: abbiamo un carattere abbastanza forte, entrambi difendiamo con determinazione l’interesse nazionale, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo. Siamo ripartiti su quello che si può fare nei prossimi mesi».