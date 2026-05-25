Battaglia e Cannizzaro guidano i due schieramenti principali, mentre Castronuovo e Pazzano puntano sull’alternativa civica. Al via lo scrutinio per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale

Chiuse definitivamente le urne per le elezioni comunali 2026. I cittadini sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Reggio Calabria e i componenti del Consiglio comunale. Concluse le operazioni di voto, inizierà adesso lo scrutinio.

I candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria sono quattro.

Domenico Battaglia, attuale sindaco facente funzioni è da considerare l’uscente, in continuità amministrativa con l’ex sindaco Giuseppe Falcomatà. il 65enne figlio d’arte è diventato il candidato unico dopo aver vinto le primarie di coalizione trovando al suo fianco sei liste con il Partito democratico in testa, poi Avs, Avanti Casa riformista, che raccoglie socialisti repubblicani e renziani, la lista Battaglia sindaco e le civiche Reset e la Svolta. Il suo programma punta al completamento della rigenerazione delle periferie, alla valorizzazione dell'economia del mare e all’integrazione logistica nell’Area dello Stretto.

Il centrodestra si è presentato all’appuntamento elettorale come una corazzata a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro. Il deputato e segretario regionale di Forza Italia è affiancato da undici liste con Forza Italia, Cannizzaro sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, e le civiche, Insieme si può, Reggio protagonista e la storica Reggio futura. Non sarà della partita Ogni giorno Reggio Calabria, lista civica del capogruppo azzurro in Consiglio regionale Domenico Giannetta, ricusata all’atto della presentazione.

Sono considerati gli outsider di questa tornata amministrativa comunale, gli altri due candidati di estrazione civica. Da una parte Eduardo Lamberti Castronuovo, medico editore e presidente del Conservatorio reggino che, con due liste a supporto (Polo civico e Reggio normale), mira a costruire un polo alternativo ai partiti tradizionali, puntando alla città normale con l’obiettivo di costruire una città più vivibile e accogliente, guardando con interesse alla conurbazione dell’area dello stretto

Dall’altra c’è Saverio Pazzano consigliere comunale uscente legato al movimento politico La strada che fa della partecipazione e della trasparenza il mantra della sua campagna elettorale. Per lui, alla sua seconda avventura da candidato sindaco, una sola lista a supporto per provare a rilanciare un'idea di città che è rivolta al futuro attraverso dei temi centrali che sono quello del sociale, della cultura, dell'ambiente, di una mobilità sostenibile che coinvolga le due sponde dello Stretto.