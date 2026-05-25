Tra i cinque comuni in Calabria con più di 15 mila abitanti, nel reggino, con Palmi c’è Reggio Calabria, il cui sindaco guiderà anche l’omonima Città Metropolitana.

A urne chiuse l’ultimo dato dell’affluenza, registrato da Eligendo nelle 196 sezioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Reggio Calabria, raggiunge il 65,13%. Un dato in lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni, ossia le comunali del 2020, quando a votare si erano recati 98.331 con un’affluenza al 66,86% al primo turno, ridottasi poi al 52,29% al ballottaggio di quindici giorni dopo.

Rispetto ad una popolazione di 172.479 abitanti a Reggio erano 143.070 (alla rilevazione del 31/12/25) gli aventi diritto al voto attesi alle urne per decidere le sorti di questa campagna elettorale.

Un dato dell’affluenza a Reggio è stato altalenante in base alla tipologia di consultazione elettorale, registrando una maggiore partecipazione alle comunali rispetto alle europee e alle regionali. Ad ottobre del 2021 il dato fece segnare solo il 46,74% per le regionali, per poi crollare alle europee del giugno del 2024 al 39,70%, seguendo il trend generale registrato in tutta la regione. Il ritorno alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale fece segnare un timido segnale di ripresa superando nell’ottobre del 2025 il 52% nell’affluenza. Il dato che in qualche maniera fa sperare in una ripresa, assestandosi al 53,55%, è quello relativo al referendum, quando quello di Reggio risultò essere nettamente più alto sia rispetto alla media complessiva della provincia (ferma al 49,04%) sia a quella della regione Calabria (48,37%).



