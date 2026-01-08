Noi Moderati annuncia un importante risultato ottenuto sul fronte del miglioramento dei servizi nelle autostazioni calabresi. Grazie a un tavolo tecnico attivato a livello regionale, è stato avviato l’iter per l’installazione di nuovi totem informativi nelle principali stazioni della Calabria. Si è svolto un incontro significativo tra il nostro consigliere regionale Riccardo Rosa e l’assessore regionale Gianluca Gallo dal quale è emersa una importante collaborazione.

L’incontro ha prodotto un esito concreto: a breve inizieranno i lavori di modernizzazione e installazione degli apparati tecnologici destinati alla realizzazione di totem informativi nelle autostazioni calabresi. La proposta dei totem scaturisce dall’impegno del coordinatore cittadino di Cosenza, Fulvio Campanaro, già da tempo attivo politicamente nel settore dei trasporti cittadini. Si tratta di un intervento strategico che rappresenta anche un segnale di rinascita, accoglienza e modernizzazione per la città di Cosenza e per l’intero sistema dei trasporti regionali.

Saranno complessivamente 54 le nuove postazioni informative che contribuiranno a migliorare il flusso informativo, con riferimento alle partenze ed agli arrivi, per turisti, studenti e pendolari, offrendo un servizio più efficiente a tutti coloro che, durante l’anno, utilizzano i mezzi di trasporto per vivere e attraversare la nostra regione.

«Noi Moderati – si legge in una nota – conferma così il proprio impegno concreto per una regione più accessibile, funzionale e vicina alle esigenze dei cittadini. Siamo grati all’assessore Gallo per il proficuo lavoro che sta svolgendo in Calabria anche nel settore trasporti e per l’attenzione verso le proposte del nostro partito».