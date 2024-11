«Bene ha fatto il presidente Berlusconi a bocciare il modo in cui il M5S e la Lega volevano eleggere il presidente della Rai». È quanto dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, a poche ore dalla mancata approvazione della nomina di Marcello Foa avvenuta in commissione di Vigilanza.

«Decisiva – continua il senatore – è stata la posizione assunta dai parlamentari di Fi, che non hanno partecipato al voto. Tutto il partito azzurro sostiene in modo compatto la linea del presidente Berlusconi. È inaccettabile che il nome del prossimo presidente non sia frutto di un dialogo costruttivo, così come è deprecabile la logica spartitoria messa in campo dalle forze che fanno parte del governo».

«Il voto di oggi – conclude Mangialavori – dimostra che, senza il via libera di Forza Italia, difficilmente si potrà procedere in tempi brevi alla scelta del nuovo presidente Rai».