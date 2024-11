Dopo l’elezione a sindaco di Taurianova di Fabio Scionti, il centrosinistra festeggia un risultato importantissimo

Sono roboanti le reazioni a caldo del Pd e del centrosinistra dopo la vittoria di Fabio Scionti a Taurianova. Il nuovo sindaco ha sconfitto Roy Biasi per 240 voti dopo un turno di ballottaggio partito con un serrato testa a testa e concluso solo a tarda notte, considerata l’esiguità della differenza che ha separato i due schieramenti. I dati definitivi, infatti, attribuiscono a Scionti 4.042 voti (51%) contro i 3.809 voti (49%) di Biasi.

La vittoria, seppur risicata, segna un’inversione di tendenza sul territorio e il centrosinistra l’ha festeggiata come un risultato importantissimo. Del resto era ancora cocente la sconfitta di Gioia Tauro e un altro risultato negativo avrebbe potuto anche aprire una discussione interna alla federazione provinciale reggina e all’interno del partito che alle ultime amministrative aveva perso anche la Provincia di Vibo e il Comune di Lamezia.

Stavolta, invece, il Pd ha tenuto e le liste a sostegno di Scionti, compresa quella del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco D’Agostino, sono riusciti a regalare una prima soddisfazione al Pd che sembrava avere perso lo smalto della vittoria alle regionali del 2014.

Ed il segretario regionale Magorno lo ha ben sottolineato. “Un risultato importante che rappresenta un buon auspicio per la stagione elettorale della prossima primavera che ci vedrà impegnati in molti centri importanti - afferma Magorno -. Fabio Scionti è un giovane, capace ed entusiasta, che ha raccolto la sfida del cambiamento in un territorio difficile mettendo a disposizione di una nuova progettualità la passione civica necessaria ad un cambio di passo non piu' rinviabile all'insegna della legalita' e della trasparenza”.

Concetti ribaditi anche dal presidente del Consiglio Nicola Irto. “L'elezione di Scionti alla carica di sindaco della città segna un momento storico per un Comune nel quale i cittadini hanno compiuto una scelta chiara: quella del rinnovamento della classe dirigente e dell'opportunità, concessa al Pd e al centrosinistra, di realizzare un programma efficacemente sintetizzato dal nome stesso della coalizione: "Taurianova cambia". Il voto per Scionti è stato un voto per la legalità, un voto per la trasparenza, un voto per la speranza e il futuro della comunità di Taurianova che ha bisogno innanzitutto di essere ben amministrata e tutelata nel suo territorio così fragile”.

Per Mimmetto Battaglia: “Vince il volto pulito ed onesto dei cittadini che hanno scelto il cambio di rotta, diventando essi stessi protagonisti di quel rinnovamento della classe dirigente dal quale passa la speranza per una Calabria in grado di dare risposte adeguate ai diversi bisogni del territorio”.

Infine la presa di posizione della federazione provinciale di Reggio. “La vittoria di Scionti arriva dopo un lungo periodo di commissariamento e rappresenta una rivoluzione, messa in atto dalla società civile, a cui il Pd ha fortemente creduto fin dai primi passi. Questa nuova fase di governo cittadino, in linea con l'azione del governo regionale e nazionale, tornerà a mettere al centro le esigenze dei cittadini taurianovesi. Un risultato di enorme soddisfazione per la federazione provinciale del Partito Democratico di Reggio Calabria per il quale ci sentiamo di ringraziare tutti i partiti politici ed i movimenti facenti parte della coalizione per il determinante apporto”.

Riccardo Tripepi