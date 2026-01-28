Il sottosegretario sottolinea il ruolo chiave «anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi Pnrr e per rafforzamento dei presidi di legalità in un territorio particolare»

«Ho incontrato il sottosegretario Delmastro al Ministero della Giustizia per chiedere garanzie per tutti gli operatori giudiziari, ex tirocinanti della Calabria in regime di part-time. Il sottosegretario mi ha confermato tutto l'impegno da parte del Ministero per giungere alla stabilizzazione di quante più unità possibili di questo personale precario nel quadro complessivo. Un risultato importante anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi Pnrr e per rafforzamento dei presidi di legalità in un territorio particolare come quello calabrese»

Lo dichiara in una nota l'onorevole Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all'Interno.