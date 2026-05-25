Francesco Cannizzaro viaggia verso una netta vittoria al primo turno nelle Comunali di Reggio Calabria secondo le proiezioni diffuse da Youtrend e dal Consorzio Opinio per la Rai. Ma mentre i dati statistici delineano un quadro ormai molto marcato, lo scrutinio reale procede ancora a rilento: al momento risultano scrutinate appena 4 sezioni su 196.

Sui social, Youtrend si è già espressa parlando apertamente di «Cannizzaro eletto sindaco di Reggio Calabria», sulla base delle proiezioni aggiornate nel corso del pomeriggio.

L’ultima proiezione del Consorzio Opinio accredita infatti il candidato del centrodestra del 77,58% dei consensi, confermando un vantaggio larghissimo sugli sfidanti. Molto distante Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, mentre il civico Eduardo Lamberti Castronuovo si attesterebbe attorno al 5%.

Numeri che rafforzano quanto già emerso dagli exit poll diffusi alla chiusura delle urne e che raccontano una tendenza molto chiara in favore del parlamentare e segretario regionale di Forza Italia. Resta però ancora limitato il dato dello scrutinio ufficiale, con appena quattro sezioni completate su 196.

Dal centrodestra, intanto, arrivano già le prime reazioni politiche. Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore del partito in Calabria, ha parlato di «grande risultato politico», sottolineando il valore della compattezza della coalizione e la forza di una candidatura definita «autorevole».