Gli ovini dell’azienda Guarascio pascolano in terreni incontaminati e rigogliosi: «Siamo impegnati 24 ore al giorno, non esistono ferie o distrazioni. Ma siamo una famiglia unita, ed è per questo che andiamo avanti»

Scriveva Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia:

"Somiglia alla tua vita

La vita del pastore.

Sorge in sul primo albore

Move la greggia oltre pel campo, e vede

Greggi, fontane ed erbe;

Poi stanco si riposa in su la sera:

Altro mai non ispera”

Quella dei Guarascio è una famiglia di allevatori da tre generazioni, vivono nel cuore della Sila più profonda e incontaminata, tra le alture di Montenero, la vetta più alta dell’altopiano silano dopo Monte Botte Donato. Nel Parco Nazionale della Sila tra boschi di pini, faggi, abeti e pioppi. In questo periodo, dopo le abbondanti piogge di primavera, il verde è intenso e i boschi sembrano esplodere, mentre catturano l’attenzione le straordinarie distese di felci. Qui pascolano gli ovini dell’azienda Guarascio, in terreni incontaminati, rigogliosi e fogliosi, lambiti da sorgenti naturali di acqua limpida che permettono la produzione di un latte pregiato.

La famiglia Guarascio, molto unita e legata, vanta una quarantennale esperienza nella conoscenza del territorio, che la rende consapevole che il pascolo è una componente importante di un eco-sistema complesso, con un suo ciclo biologico da tutelare il più a lungo possibile, evitando la perdita di suolo e favorendone la fertilità, preservando allo stesso tempo la qualità dell’acqua e dell’aria. «Noi siamo convinti che solo così possiamo garantire un’eccellente qualità alimentare sia in termini di genuinità che di bontà delle nostre produzioni», dicono i fratelli Guarascio.

Le mani esperte dei casari della famiglia, nella lavorazione del latte, crudo o termizzato, danno forma a formaggi pecorini e caprini freschi, formaggi stagionai. L’amore e la cultura del luogo viene così trasformata in cibo genuino, autentico, naturale, coma da tradizione secolare.

La proprietà della storica azienda Guarascio si estende per circa 80 ettari tra pascoli, terreni seminativi e bosco ed è situata in località Montenero sul Lago Ampollino. Siamo nel cuore del magnifico altopiano della Sila, a pochi chilometri da San Giovanni in Fiore.

Saverio Guascio descrive l’azienda: «La proprietà è di nostro padre, ci lavoriamo in 8 persone: papà Mario, la mamma Filomena, Valentina che è mia moglie, Domenico mio zio, mia zia Rosaria, Saverio mio cugino, Sonia mia cugina».



Perché è un’azienda così vasta e complessa possa funzionare bene è importante che vi sia un’armonia nella famiglia è una vera suddivisione delle responsabilità. «Papà si occupa della gestione aziendale e degli animali. Mamma è addetta alla vendita e alle pulizie del caseificio cosi come mia zia. Io e mio cugino ci occupiamo del gregge e dei terreni. Mio zio si occupa della produzione del formaggio. Mia moglie da una mano nelle vendite e fa da segretaria. Mia cugina da una mano in base al da farsi».

Anche in una gestione familiare, tutto questo è possibile solo se c'è passione: «È così. Questa attività non conosce orari fissi o feste, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Ogni stagione è impegnativa per motivazioni diverse. Ci vuole amore per il lavoro e un forte spirito di sacrificio. Siamo impegnati 24 ore al giorno, non esistono ferie o distrazioni. Ma siamo una famiglia unita, ed è per questo che andiamo avanti».

L’azienda si occupa principalmente della trasformazione del latte in formaggio, puntando tutto sulla qualità e sulla genuinità. Qui tutto è come natura crea, nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere animale. «La nostra è un’azienda biologica e ci occupiamo di tutta la filiera personalmente, compresa la fienagione. Abbiamo 700 capi tra pecore e capre».

Oltre alla produzione e alla trasformazione, la famiglia si occupa anche della distribuzione: «Abbiamo un punto vendita qui in azienda, conclude Saverio, e inoltre riforniamo alcuni supermercati a San Giovanni in Fiore».

Qui il tempo sembra essersi fermato. Il contatto con la natura e il bosco è continuo e costante. Gli animali hanno un ruolo importante nella vita dell’azienda, diremmo fondamentale. Ed è così che sono amati e ben trattati. Vivere in questo angolo di paradiso, lavorando anche 14 ore consecutive al giorno, significa vivere in perfetta armonia con l’ambiente e la natura. Che è madre, che alimenta e sostiene, che rende ogni cosa possibile. Tutto si può, quando vivi a contatto diretto con la natura. Ogni sacrificio viene ripagato. Ogni creatura fa parte dello stesso destino.