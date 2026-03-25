I numeri che sta più volte ribadendo il Governatore Occhiuto raccontano una Calabria che va oltre la stagione estiva e cambia passo: oltre 2 milioni di arrivi registrati da Germania, Polonia, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera e Regno Unito, con un interesse sempre più importante da parte di Stati Uniti e Canada, pari al +15,8% e, soprattutto, una crescita sempre più orientata alla qualità e alla destagionalizzazione dei flussi. Se questi risultati dell’azione regionale su turismo, marketing territoriale e internazionalizzazione della destinazione vengono letti alla luce di un altro dato che la distingue nel panorama continentale, ovvero, il 32% delle tipologie di habitat microclimatici censiti in Europa sulla superficie calabrese che rappresenta appena il 2% di quella dell’Unione Europea, si intuisce senza ombra di dubbio che la direzione intrapresa convintamente dall’Ente per i Parchi Marini della Calabria, è quella giusta.



Sottolineando la coerenza strategica delle iniziative messe in campo sui territori dalla nuova governance dei Parchi Marini regionali con la visione di sviluppo della Calabria come destinazione esperienziale promossa dal Presidente Occhiuto, lo ha ribadito stamani il Direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, concludendo gli interventi precedenti l’inaugurazione del nuovo Info Point, il primo di una serie di punti di informazione che saranno attivati progressivamente nei territori e nelle zone speciali protette, all’interno del Porto turistico di Cetraro che diventa ufficialmente la porta d’accesso al Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri. Il simbolico taglio del nastro è avvenuto nel corso di un partecipato evento che ha segnato un ulteriore passo nel percorso di radicamento territoriale dell’Ente.



All’iniziativa, coordinata dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, oltre al Direttore Greco, sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Aieta con l’Amministrazione comunale e tutti i consiglieri, la geologa ed esperta di geoparchi Serena Palermiti, il consigliere provinciale Gabriella Luciani in rappresentanza del Presidente Biagio Faragalli. Presenti anche l’assessore alla pesca del Comune di Fuscaldo Marianna Piemontese, l’assessore alle attività istituzionali di Diamante Francesco Bartalotta, il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo, il Presidente provinciale UNPLI Cosenza e consigliere nazionale Antonello Grosso La Valle e una nutrita delegazione di studenti dell’IIS Lopiano di Cetraro, indirizzo turistico e nautico.



Al centro dell’iniziativa anche la visione del territorio. Il Sindaco Giuseppe Aieta ha sottolineato il lavoro di rigenerazione urbana e identitaria del porto, oggi restituito come spazio curato e coerente con una nuova narrazione della città. L’Info Point si inserisce in questo percorso come strumento concreto di rafforzamento dell’offerta turistica e della qualità dell’accoglienza.



Nel corso della presentazione è emersa con forza la centralità del turismo esperienziale. Dalla geologia percettiva alla scoperta delle matrici naturali e antropiche del territorio, il mare diventa esperienza, conoscenza e appartenenza. Una visione che trova nei parchi marini un acceleratore naturale, capace di connettere ambiente, educazione e sviluppo.



Dentro questa cornice, il Direttore Greco ha ribadito le direttrici strategiche dell’Ente: destagionalizzazione, regolazione dei flussi e costruzione di una rete di servizi turistici sostenibili. In questo quadro si inseriscono anche il percorso verso l’adozione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e il rafforzamento delle attività di tutela interna al perimetro delle aree protette con l’avvio delle Guardie Ecosostenibili Volontarie (GEV). Dalla selezione degli operatori alle nuove opportunità imprenditoriali locali, fino alla connessione tra costa ed entroterra, elemento distintivo della Calabria rispetto ad altri contesti.



Tra gli impegni annunciati, la realizzazione del sentiero della Scogliera dei Rizzi e il lavoro sulla revisione della perimetrazione dei parchi marini, in linea con le strategie europee di ampliamento delle aree protette. Un percorso che si accompagna alla prospettiva di istituire un nuovo parco e alla costruzione di accordi strutturati con le Pro Loco per rafforzare la governance territoriale.



L’Info Point di Cetraro si inserisce così in una visione più ampia: rendere i parchi marini non solo strumenti di tutela, ma driver di sviluppo. In una Calabria che cresce nei numeri e nella qualità della domanda, l’obiettivo è trasformare la straordinaria ricchezza ecosistemica in un sistema organizzato di offerta turistica sostenibile, capace di rafforzare e qualificare il posizionamento della destinazione Calabria.