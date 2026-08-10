A bordo della barca Mavisu la quinta tappa del progetto: prevista domani 11 agosto la firma dell’intesa e il varo di un modello operativo che coinvolgerà sommozzatori, associazioni e territori nel controllo e nella salvaguardia degli ecosistemi marini

La tutela del mare non comincia soltanto sul mare. Comincia anche dalla montagna, dai fiumi, dagli scarichi, dai rifiuti, da tutto ciò che dall’entroterra può arrivare fino ai fondali e compromettere la qualità degli ecosistemi marini. È il messaggio forte consegnato a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera, durante la quarta tappa di Mare Dentro, e che domani, martedì 11 agosto, MAVISU porterà a Tropea, dove il viaggio dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria diventerà anche un momento storico istituzionale con la sottoscrizione dell'Accordo Programma Quadro per la cooperazione istituzionale ed integrata con Arpacal e con l’ufficializzazione della cabina di regia regionale dei diving che coordinerà monitoraggio e segnalazioni, attività di citizen science e interventi sui fondali.

Il porto di Tropea cornice spettacolare della quinta tappa

La quinta delle sette tappe di Mare Dentro, in programma al Porto di Tropea – Marina Yacht Club | Pool Zone Marina Resort Village, segna un passaggio operativo importante nella strategia dell’EPMR. L'evento entrerà nel vivo alle ore 19, con l’ormai consueto brindisi con istituzioni e autorità e il punto media a bordo di MAVISU. Sarà poi l'assessore regionale all'Ambiente, Antonio Montuoro, a presiedere la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo Programma Quadro tra EPMR e ARPACAL, e alle ore 19.30, il momento solenne dell’alzabandiera della Regione Calabria e dei Parchi Marini Regionali nel Porto di Tropea, insieme ai rappresentanti istituzionali e territoriali della tappa.

Parchi marini in prima linea per il monitoraggio dei fondali

Con l’ufficializzazione del ruolo di coordinamento della rete diving, invece, l’EPMR ambisce a rafforzare il proprio ruolo di cabina di regia regionale per le azioni di monitoraggio, tutela e pulizia dei fondali. Il modello punta a valorizzare le segnalazioni provenienti dai territori: ricevuta una criticità, i Parchi Marini potranno individuare il diving più vicino ed attivare i sommozzatori per verifiche, raccolta dati e interventi operativi. Un sistema che unisce competenze tecniche, mezzi, coordinamento istituzionale, rete dei volontari e citizen science, trasformando subacquei, associazioni e comunità costiere in sentinelle attive del mare calabrese.

A partire dalle 20 il talk con assessore Montuoro e sindaco Macrì

A partire dalle ore 20 si terrà il talk La Calabria, una montagna in mezzo al mare, condotto dal comunicatore strategico Lenin Montesanto. Insieme all'assessore Montuoro ed al Direttore generale dell’EPMR, Raffaele Greco, interverranno anche Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea; Claudio Guarascio, presidente dell’Associazione Costruttori Nautici Due Mari; Michelangelo Iannone, Direttore generale di ARPACAL; Fabio Muzzupappa, amministratore unico Acqua degli Dei e SpartiVento Fashion; Vincenzo Aristide Di Salvo, Amministratore delegato Porto Tropea Spa; Giuseppe Sangeniti, dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Nautico di Pizzo; Giampaolo Calabrese, Direttore Calabria Film Commission; Roberto Cosentino, Direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria; e Nico Barbuto, presidente Scuba World ASD, per la presentazione del coordinamento dei Parchi Marini Regionali sulla rete dei diving Calabria. Parteciperanno, come ad ogni tappa, anche Capitaneria di Porto e Forze dell’Ordine.

Romeo: dalla montagna arrivano anche le fonti di inquinamento

Intanto, continua ad irradiare messaggi la quarta tappa di Mare Dentro ospitata in Piazza Castello a Reggio Calabria. Da quello del Capitano di Fregata, della Direzione Marina Comando Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Alessio Romeo che, condividendo metodo ed obiettivi del progetto e avvalorando il titolo del talk, ha sottolineato il costante impegno della Guardia Costiera nel controllo e nella tutela non solo della costa, ma anche della montagna, dove spesso si generano fonti di inquinamento per il mare. Particolarmente soddisfatto per l’invito a portare il proprio contributo, Romeo, in particolare, ha ricordato la figura di Natale De Grazia, Ufficiale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, misteriosamente morto nel 1995 mentre indagava sulle navi a perdere. Al suo ricordo e alla sua memoria si è unito anche il Direttore Greco, suscitando un partecipe applauso di tutta la piazza.

Senatrice Minasi: blue economy, il mare come leva di sviluppo

La senatrice Tilde Minasi ha richiamato il valore strategico della blue economy per il futuro della Calabria. Il mare – ha evidenziato – deve diventare leva economica, occupazionale e turistica, attraverso investimenti su porti, diporto, aree protette e fruizione sostenibile. Centrale, in questa prospettiva, è la costruzione di una consapevolezza diffusa sul valore economico e ambientale dei Parchi Marini, superando la tendenza a raccontare la Calabria meno di quanto meriti e rafforzando un gioco di squadra tra istituzioni, associazioni e territori.

Reggio ha salutato Mavisu ricordando Francesco Guccini

La serata in riva allo Stretto si è conclusa con un omaggio a Francesco Guccini nel giorno della sua scomparsa. È stato proprio il comunicatore strategico Lenin Montesanto a dare il saluto di congedo alla piazza leggendo alcuni passaggi di Odysseus, una delle canzoni simbolo del cantautore bolognese pubblicata per la prima volta nell’album Ritratti del 2004, prima dell’esecuzione del brano, trasformando il mito del viaggio in una chiave narrativa che ha dato ulteriore profondità simbolica alla rotta di MAVISU.

Evento sempre più children friendly per stimolare i bambini

Intanto, cresce l’attesa per l’arrivo di Mavisu a Tropea. Come nelle precedenti tappe, anche qui il format sarà Children Friendly e proporrà il laboratorio di disegno con l’album EPMR da colorare per bambini sui Marcatori Identitari Distintivi e le esperienze immersive del Virtual Tour dei Parchi Marini Regionali con i visori. Alle ore 21 saranno presentate le proposte esperienziali e identitarie dei Parchi Marini Regionali curate dalla gastronoma Elena Bursese; a seguire, degustazioni dello chef Luciano Algieri, condotte da Roberto Cannizzaro per Roka Produzioni, e il momento musicale Piano & Sax con Corrado Mendicino al pianoforte e Davide Paternostro al sax.

Una rotta regionale che diventa metodo

Dopo Tropea, MAVISU proseguirà verso Cetraro martedì 25 agosto e Praia a Mare lunedì 31 agosto. Mare Dentro continua così a trasformare una barca confiscata ai trafficanti di esseri umani in piattaforma pubblica di legalità, educazione ambientale, inclusione, turismo sostenibile e coordinamento operativo. Dal racconto alla firma degli accordi, dalla sensibilizzazione alla rete dei diving, la rotta dei Parchi Marini diventa sempre più metodo di governo del mare calabrese.