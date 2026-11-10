La finale nazionale ha coinvolto dieci istituti e undici rappresentative provenienti da cinque regioni. Per l'Ente Parchi Marini Regionali l'obiettivo è valorizzare il territorio attraverso sport ecosostenibili, turismo scolastico e nuove esperienze tra costa ed entroterra

Cinquanta finalisti con bussola e mappa, oltre mille studenti coinvolti nelle selezioni, cinque regioni rappresentate e un territorio diventato campo di gara. Ma il Trofeo Nazionale di Orienteering nei Parchi, conclusosi nella Riviera dei Cedri, consegna all’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria una prospettiva che va oltre la competizione sportiva: un enorme margine di scoperta da trasformare in vantaggio turistico. Orienteering, subacquea, cammini, cicloturismo, attività remiere e veliche possono comporre un’offerta esperienziale nella quale la vera sorpresa è poter passare, in pochissimo spazio, dai fondali alle coste, dai borghi alle aree rurali e montane. È la declinazione sportiva di quella Calabria, una montagna in mezzo al mare che EPMR sta costruendo come nuova chiave di lettura della destinazione.

Il nostro margine di scoperta è ancora altissimo

È questa la lettura rilanciata dal Direttore generale EPMR Raffaele Greco, intervenuto alla manifestazione e alla premiazione dei finalisti. Nel complimentarsi con Angelo Napolitano e con la Polisportiva Valle Argentino ASD, per un percorso costruito nel tempo, Greco ha indicato nell’orienteering un esempio particolarmente efficace di turismo esperienziale. Una disciplina sportiva – dice - che obbliga a leggere il paesaggio, orientarsi, conoscere il luogo e attraversarlo consapevolmente. E proprio la minore notorietà internazionale di molte esperienze outdoor calabresi – aggiunge - può trasformarsi oggi in opportunità. Non perché la Calabria abbia meno bellezza da offrire, ma perché conserva ancora paesaggi e possibilità di fruizione da portare pienamente sul mercato, costruendo prodotti turistici capaci di sorprendere pubblici nuovi.

Da fondali a montagna, palestra naturale senza soluzione di continuità

La particolarità fisica della regione diventa così una leva competitiva. In distanze ridotte è possibile immergersi nei Parchi Marini, praticare sport nautici, percorrere sentieri, attraversare borghi e raggiungere ambienti montani. L’obiettivo è mettere finalmente insieme queste esperienze: non singole discipline che procedono isolate, ma un sistema degli sport ecosostenibili capace di rafforzare turismo scolastico, outdoor e destagionalizzazione. L’orienteering dimostra che questa possibilità esiste già sul campo.

Oltre mille studenti, dalla primavera alla finale nazionale

La Finale Nazionale, svoltasi nei giorni scorsi, ha concluso il percorso avviato in primavera con le selezioni territoriali. Oltre mille studenti hanno partecipato alle diverse fasi, mentre l’appuntamento conclusivo ha riunito dieci istituti e undici rappresentative, provenienti da Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Alle attività hanno preso parte anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo Gregorio Caloprese e i ragazzi del Punto Luce di Scalea. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Valle Argentino ASD e inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Sport Orientamento – FISO, ha attraversato Scalea, Diamante, Orsomarso e San Nicola Arcella, mettendo insieme prove sportive, socializzazione e conoscenza del patrimonio ambientale. Nella classifica assoluta, l’Istituto Comprensivo Riccardo Giulia di Sora (FR) ha conquistato i titoli Cadetti e Cadette. Il Liceo Capece di Maglie (LE) si è imposto nella categoria Allievi, mentre l’IPSEOA Celletti di Formia (LT) ha vinto tra le Allieve.

Riviera dei Cedri, una partnership che sta costruendo continuità

La collaborazione sul territorio non nasce con la finale nazionale. Nel quadro di lavoro sviluppato nel 2026, nella Riviera dei Cedri, sono entrati, tra gli altri, i campi scuola nei Parchi, le selezioni primaverili dello stesso Trofeo, il percorso CETS, Experience Riviera dei Cedri, gli educational rivolti ai docenti e le attività dedicate alla promozione del turismo sostenibile. Un rapporto che consente all’EPMR di sperimentare sul territorio una delle proprie direttrici strategiche: collegare il Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri alle risorse dell’entroterra e al Parco Nazionale del Pollino, facendo della prossimità tra mare e montagna una piattaforma di esperienze.

Da Mare Dentro a sport esperienziali, Parchi Marini allargano racconto

Il Trofeo si inserisce in un lavoro più ampio di conoscenza dei sei Parchi Marini Regionali e delle 28 Zone Speciali di Conservazione affidate all’Ente, mentre prosegue il percorso verso il possibile settimo Parco della Costa Viola e di Scilla. Dopo Mare Dentro, con MAVISU e le sette tappe lungo le coste calabresi, la sfida è continuare ad ampliare la fruizione sostenibile delle aree protette attraverso linguaggi diversi. L’orienteering ne aggiunge uno particolarmente efficace: scoprire un territorio significa letteralmente imparare ad orientarsi dentro di esso. Ed è proprio da questa capacità di sorprendere, dal fondale al sentiero, che la Calabria può cominciare a proporsi con maggiore forza, anche sul versante degli sport all’aperto e del turismo esperienziale.