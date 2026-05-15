Promuovere la partecipazione attiva nella tutela e nel monitoraggio dei fondali nelle aree protette; garantire una fruizione sostenibile delle aree marine, assicurando che l'impatto dell'uomo sull'ecosistema sia ridotto al minimo; promuovere la conoscenza del patrimonio marino attraverso il turismo esperienziale. È, questo, il percorso che l’Ente Parchi Marini regionali vuole condividere in maniera ancora più strutturata con tutta la rete dei diving center regionali per una gestione sostenibile delle aree protette e per la costruzione delle destinazioni turistico-esperienziali. Domani, venerdì 15 maggio, sarà sottoscritto il protocollo d’intesa Blue Guardians Calabria – Rete Diving per la tutela, il monitoraggio e la fruizione sostenibile dei Parchi Marini Regionali.

Obiettivo: rafforzare la fruizione turistica delle aree protette

Anche con questa iniziativa – sottolinea il direttore generale dell’Epmr Raffaele Greco – continuiamo a condividere, attraverso il metodo dell’ascolto e del confronto con tutti gli attori e operatori locali dell’economia del mare e della tutela ambientale, obiettivi e strumenti per promuovere e rafforzare la fruizione turistica delle aree protette, in una prospettiva di valorizzazione integrata e sistemica del patrimonio naturale e identitario regionale.

A Bivona si riuniscono tutti i diving center della Calabria

Il confronto e il successivo momento della sottoscrizione del protocollo saranno ospitati dalle ore 10.30, nella sede dell’Ente, all’ex Tonnara di Bivona, a Vibo Valentia. Parteciperanno all’iniziativa Cirella Diving, Sea Horse Dive Center, Isca Diving, Scuba World Asd, Piloto Diving, Diving Center Tropea Sub, Centro subacqueo Dinosub, Ogigia Diving Center, Nucleo Nazionale Sommozzatori Aisa Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Sub Amici Diving, Asd 220 Bar, Asd Mondo Parallelo, Scilla Diving Center, Asd Un tuffo nel blu, Associazione Mediterraneo, Anfibio Diving Briatico, Mondo Blu Diving.

Tra tutela, monitoraggio e turismo esperienziale

Il protocollo si collega a due azioni del Piano Cets 2026–2030: Blue Guardians Calabria – Rete Diving e Monitoraggio Impatti Turistici sull’Ambiente Marino e Dive Calabria Experience – Pacchetti Top Ten Calabria e Immersioni Sostenibili. La prima azione mira a creare una rete di diving center attivi nei Parchi Marini Regionali e nelle Zsc, coinvolti nel monitoraggio subacqueo, nella citizen science, nella raccolta di dati e segnalazioni su rifiuti marini, habitat, Posidonia, biodiversità, specie aliene e pressioni turistiche sui fondali. La seconda azione, invece, punta a valorizzare, in chiave sostenibile, una selezione di siti di immersione, costruendo pacchetti di immersione a basso impatto e contenuti di interpretazione ambientale.