Oggi nella rubrica faccio un’eccezione, parlando di un progetto che porto nel cuore: Even, il mio primo film come produttore. Da trent’anni mi muovo tra i rami dell’albero della comunicazione – pubblicità, branding, eventi, progetti culturali – e il cinema rappresenta per me l’ultimo ramo esplorato, affrontato con entusiasmo, passione e grande senso di responsabilità.
Quando il regista Giulio Ancora, amico e collaboratore di lunga data, mi ha sottoposto la sceneggiatura, ho percepito immediatamente un’urgenza narrativa che non potevo ignorare. Giulio è alla sua prima regia, ma è un ragazzo straordinario: umile, artista dentro, già musicista, professore e ottimo narratore. La sua sensibilità particolare ha dato alla sceneggiatura un tono unico, e poterlo supportare nel suo progetto è stato per me profondamente gratificante.
La storia non racconta direttamente la vicenda di Roberta Lanzino, ma ne custodisce l’essenza, intrecciandola a un racconto contemporaneo che parla di giovani donne e di violenze ancora presenti oggi. Roberta è la scintilla, l’ispirazione, ma il film racconta anche altre storie, creando un ponte tra passato e presente.
La produzione cinematografica è stata un’avventura complessa. Lavorare a stretto contatto con il team tecnico e creativo è stato un esercizio di precisione, fiducia e collaborazione, dove ogni decisione contribuiva a costruire l’universo visivo e narrativo del film.
Anche la distribuzione e la promozione hanno richiesto pianificazione strategica. Essere affiancati da realtà consolidate nel mondo del cinema come 102 Distribution e Unicorn ci ha permesso di organizzare una campagna coerente e mirata, valorizzando l’opera. La première del film si terrà giovedì 20 novembre alle 20 al Cinema Citrigno di Cosenza, e subito dopo il film sarà disponibile nei cinema di tutta Italia.
Un ringraziamento speciale va alla Calabria Film Commission, a LabConsulenze e al Gruppo Diemmecom. Il loro supporto tecnico e organizzativo ha reso possibile un lavoro così complesso, dimostrando quanto la produzione cinematografica sia anche un esercizio di rete e collaborazione.
Questa esperienza mi ha confermato che il cinema è una naturale estensione della comunicazione: richiede visione strategica, gestione delle emozioni, attenzione al pubblico e cura dei dettagli. Esplorare nuovi rami del proprio albero creativo – come il cinema – arricchisce le competenze, completa la prospettiva professionale e permette di sperimentare nuove possibilità narrative.
Even è per me la prova concreta che comunicazione e cinema possono dialogare, creando esperienze emotive e significative, dove ogni scelta – dal montaggio alla fotografia, dalla scenografia alla musica – contribuisce a raccontare con autenticità e responsabilità.
Vi invito a partecipare alla première giovedì 20 novembre alle 20 al Cinema Citrigno di Cosenza (biglietti premiere https://citrigno.cosenzacinema.18tickets.it/film/22773) o alle successive proiezioni nei cinema di tutta Italia: sarebbe per me motivo di grande gratificazione vedere la storia vivere attraverso il pubblico.
Buon Cinema a tutti!