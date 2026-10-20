Dai gesti romantici di un tempo alle relazioni vissute sui social, l’amore è diventato vittima di like, gelosia digitale, micro-tradimenti e apparenze. La connessione virtuale rischia di soffocare l’autenticità, facendoci perdere relazioni vere per inseguire illusioni online

Diciamocelo senza mezzi termini: se un tempo per mandare all’aria una storia d’amore servivano anni di incomprensioni represse o lettere nascoste in fondo al cassetto, oggi basta uno smartphone con la batteria carica. Abbiamo trasformato l’amore in un’esperienza digitale ad alta frequenza, e l’impatto sulle relazioni reali è stato devastante.

Pensiamo a come è cambiato il corteggiamento. Una volta il romanticismo era fatto di presenza e pazienza: le canzoni dedicate alla radio, i libri lasciati sul banco con le frasi sottolineate a matita, i mazzi di fiori consegnati a sorpresa. Pensiamo alla lentezza magnetica con cui si cercavano i grandi amanti del passato, ogni parola impressa sulla carta aveva un peso specifico, un’urgenza quasi sacra.

Oggi il romanticismo 2.0 passa attraverso un algoritmo. È la storia su Instagram con la canzone di tendenza in sottofondo, il reel comico inviato su WhatsApp per dire "mi ricorda me e te", la playlist condivisa su Spotify. Il gesto romantico è diventato immediato, visivo, ma anche terribilmente volatile. Se non viene condiviso o ricambiato pubblicamente, sembra quasi non valere nulla. Se una volta il romanticismo viveva nella riservatezza del privato, oggi esiste soltanto nella misura in cui viene esibito.

Ed è proprio qui che si insinua il cortocircuito. I social network non hanno solo cambiato il modo in cui ci amiamo, ma hanno completamente riscritto il modo in cui ci lasciamo.

Una fetta enorme delle crisi di coppia e delle rotture moderne nasce o si consuma online. Non parliamo necessariamente di tradimenti fisici consumati chissà dove. Il problema principale si chiama "micro-cheating", ovvero quella galassia di piccoli comportamenti digitali che corrodono la fiducia giorno dopo giorno. Quel like piazzato sistematicamente a una determinata persona, la chat segreta mantenuta archiviata, la risposta civettuola a una storia, le spunte blu lette e ignorate per ore mentre si risulta regolarmente "online".

I social hanno creato un mercato dell'alternativa sempre aperta. Un tempo, quando una coppia attraversava un periodo di crisi o di noia, si era costretti a guardarsi in faccia e ad affrontare il muro. Oggi basta fare uno scroll. Lo schermo del telefono offre l'illusione che fuori da casa ci sia una fila ininterrotta di persone pronte a comprenderci meglio, a desiderarci di più, a farci sentire speciali senza alcuno sforzo. È la tentazione del rimpiazzo facile: invece di riparare quello che si è incrinato, si preferisce cambiare canale.

A questo si aggiunge la dinamica del controllo e dell'ossessione. La sorveglianza digitale è diventata la nuova causa di stress nelle relazioni. Si controllano gli orari di ultimo accesso, i follower aggiunti di recente, i commenti lasciati sotto le foto degli altri. La gelosia non nasce più da un fatto concreto, ma dall'interpretazione di un'attività virtuale. Ci si ritrova a litigare a cena non per qualcosa che è stato detto a voce, ma per un’interazione avvenuta su uno schermo qualche ora prima.

C'è poi l'aspetto drammatico della performance pubblica. Molte relazioni vivono nell'ossessione di dover mostrare al mondo una felicità patinata che spesso non esiste. Si scattano dieci foto per trovarne una perfetta da pubblicare con una dedica sdolcinata, e due minuti dopo si smette di parlarsi per il resto della serata. È lo stesso meccanismo ipnotico che abbiamo visto applicato alle grandi storie mediatiche del nostro tempo, dai Ferragnez fino alle narrative perfette costruite e poi crollate sotto i colpi del clickbait e della sovraesposizione: una messa in scena costante in cui la rappresentazione dell'amore finisce per cannibalizzare l'amore stesso. Quando la narrazione social della coppia si stacca troppo dalla realtà quotidiana, la spaccatura interna diventa inevitabile. E quando la storia crolla, anche la rottura diventa uno spettacolo: blocchi sui contatti, foto cancellate in blocco come a voler sbianchettare il passato, frecciate lanciate attraverso storie con canzoni neanche troppo subliminali.

Molti, purtroppo, tendono ancora a sminuire tutto questo. Liquidano la questione dicendo che sono solo ragazzate, che un like non ha mai ammazzato nessuno, che i social sono solo un passatempo innocuo. Sbagliano di grosso. Non capiscono quanto possa essere sottile e spietata la trappola. La verità è che non siamo strutturati per reggere questo bombardamento continuo: il cervello umano non possiede gli strumenti difensivi per smontare in tempo reale la tonnellata di plastica che gli schermi ci propinano ogni santo giorno. Veniamo ingannati da storie apparentemente perfette, amori patinati, esistenze senza rughe e momenti vuoti, finendo per credere che là fuori ci sia una felicità senza sforzo che a noi è stata negata.

Ma dietro quell'estetica patinata non c'è la vita reale. La vita reale è fatta di stanchezza a fine giornata, di incastri complessi, di compromessi, di silenzi pesanti e di sacrifici condivisi. È fatta di imperfezioni. E la tragedia vera si consuma quando ci risvegliamo dall'incantesimo: ci rendiamo conto che stavamo infinitamente meglio quando eravamo disconnessi da queste dinamiche, ma quasi sempre è troppo tardi. Il danno è fatto. Fa male, un male cane, scoprire che abbiamo buttato al macero relazioni vere, faticose, problematiche ma fottutamente autentiche e intense, solo per correre dietro a un pugno di notifiche, ad apprezzamenti da barattolo e a una montagna di spazzatura digitale.

Siamo passati dalla lentezza delle lettere alla bulimia di uno schermo. Ma la verità è che nessun algoritmo potrà mai restituirci il sapore di un difetto amato da vicino. Perché abbiamo scambiato l'oro grezzo e imperfetto della realtà con la spazzatura luccicante del virtuale, dimenticando che un bacio vero, anche quando sa di stanchezza, varrà sempre più di un milione di cuori sullo schermo.

Scrivendo questo articolo mi è venuta in mente una citazione della canzone Negozio di antiquariato di Fabi: «Raro è trovare una cosa speciale nelle vetrine di una strada centrale, per ogni cosa c'è un posto ma quello della meraviglia è solo un po' più nascosto».

Buona comunicazione relazionale a tutti.