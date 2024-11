La produzione di un disinfettante per mani come risposta all’emergenza coronavirus. È l’iniziativa degli alunni dell’Istituto professionale per l’Agricoltura di Lamezia Terme, facente parte dell’Iis Costanzo di Decollatura.



Guidati dai docenti delle materie di indirizzo e seguendo le spiegazioni dei ricercatori del Dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche dell'Università della Calabria, i ragazzi hanno prodotto una soluzione igienizzante pensata per prevenire il contagio da Covid-19.





La ricetta utilizzata, suggerita dai ricercatori dell’Unical, è quella fornita dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Le dosi per un litro di disinfettante sono:

• 833 ml di alcool etilico al 96%,

• 42 ml di acqua ossigenata al 3%,

• 15 ml di glicerina al 98%,

• acqua distillata o bollita e raffreddata (quanto basta per arrivare al litro)

Gli studenti lametini, tuttavia, hanno apportato una modifica: al posto dell’alcol etilico al 96%, utilizzato per i liquori e piuttosto caro, hanno utilizzato l’alcool denaturato al 96%, meno costoso e di facile reperibilità. Una volta prodotto, il disinfettante è stato messo a disposizione di tutti gli studenti dell’istituto. Nei giorni scorsi, analoga iniziativa è andata in scena a Vibo Valentia con gli studenti dell'industriale. I ragazzi hanno preparato del disinfettante da distribuire gratis a scuole e uffici.