I circoli si appellano al candidato alla Camera per scongiurarne la chiusura: «Chiediamo che rimanga aperto e che venga potenziato»

I circoli di Forza Italia di Amantea, Belmonte, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi hanno chiesto l’intervento immediato del candidato alla Camera dei Deputati Avv. Andrea Gentile affinché si scongiuri la chiusura del Centro Dialisi di Amantea.

«Una struttura che è diventata un’eccellenza nella zona non può essere chiusa - dichiarano i Circoli di FI - specie nel periodo estivo allorquando gli ammalati aumentano in modo esponenziale. La sinistra, con un trucco, sta cercando di mantenere il Centro Dialisi fino alla data del 4 marzo. Noi di Forza Italia invece chiediamo che il Centro rimanga sempre aperto e potenziato. Bisogna anche evitare che alcuni ammalati vengano dirottati su altri Ospedali della zona le cui distanze, specie d’estate, diventano eccessive. Pertanto invitiamo l’Avv. Andrea Gentile a farsi carico, con la serietà e la professionalità che lo contraddistinguono, di questo annoso problema e a difendere in ogni circostanza la città di Amantea».