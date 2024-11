Il medico missionario ha incontrato il direttore sanitario del nosocomio crotonese, Lucio Cosentino, per mettere a punto i dettagli della collaborazione per la gestione dei pazienti covid

Il fondatore di Emergency Gino Strada è arrivato nel primo pomeriggio a Crotone dove la sua associazione gestirà l'ospedale da campo in fase di allestimento davanti all'ospedale San Giovanni di Dio.

Strada ha incontrato il direttore sanitario del nosocomio crotonese, Lucio Cosentino, per mettere a punto i dettagli della collaborazione per la gestione dei pazienti covid. Nei prossimi giorni, insieme al suo staff, si recherà all'ospedale da campo, che è ancora in fase di completamento, che sarà utilizzato per 20 posti letto destinati a pazienti covid.

La Protezione civile della Calabria sta finendo di allestire gli interni delle due tende fornite dall'Esercito Italiano che sono state installate nel piazzale del vecchio pronto soccorso e sono direttamente collegate al reparto covid del nosocomio crotonese.