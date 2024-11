Dopo la lunga scia di contagi nell'area centrale della Calabria, torna a zero il bollettino dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia ha sottoposto nelle ultime ore a screening 620 pazienti, di questi nessuno è risultato positivo. Si tratta, in particolare, di 547 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro (200 processati dall'ospedale di Cosenza e appartenenti ai giovani che si sono sottoposti a screening nei tre punti allestiti dall'Asp); 26 provenienti da Crotone e 47 da Vibo Valentia.

Ancora sotto pressione il laboratorio dell'ospedale Pugliese che in questi giorni dovrà incrementare gli sforzi per via della mole di tamponi ancora da processare. In corso di accettazione ne risultano 950, sono in parte quelli prelevati dall'Asp sui giovani che avevano frequentato le discoteche soveratesi e dalle case protette, e provenienti dalle altre Asp di Crotone e Vibo Valentia. Di questi 300 sono state cedute al laboratorio di Microbiologia del policlinico di Catanzaro.