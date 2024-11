Continua a rimanere alta l’attenzione sull’emergenza coronavirus. Una pandemia che ha stravolto la vita di tutti soprattutto dei malati, delle loro famiglie ma anche degli operatori sanitari. Nella nuova puntata di LaC Salute entreremo con le nostre telecamere nell’ospedale di Soverato, importante presidio per tutto il basso ionio, per vedere come la struttura si è attrezzata per fronteggiare questa seconda ondata. Risale a pochi giorni fa infatti l’allestimento di una tenda di emergenza con 8 posti letto dedicati a pazienti covid e un macchinario per pazienti dializzati positivi. Ospiti della rubrica curata da Rossella Galati saranno il direttore sanitario Antonio Gallucci, il primario del pronto soccorso Cosimo Zurzolo e il responsabile della struttura semplice dipartimentale di nefrologia e dialisi della fascia Ionica dell’Asp di Catanzaro, e quindi del centro dialisi di Soverato, Pietro Prunestì. Appuntamento dunque sabato e domenica alle 15.30 su LaC Tv canale 19.