La mutazione del virus

«Negli ultimi giorni ci sono stati report relativi ad una variante del coronavirus nel Regno Unito e in Sudafrica. I virus mutano nel corso del tempo, è naturale ed è una cosa prevista. Il Regno Unito riferisce che questa variante si trasmette più facilmente ma non ci sono elementi per ritenere che provochi conseguenze più gravi o più mortale. L’Oms collabora con gli scienziati per capire come questi mutamenti genetici possano condizionare il comportamento del virus», dice.

Il vaccino anti-Covid

«Vaccini sicuri ed efficaci ci danno speranza, ma non autorizzano le persone ad abbassare la guardia ponendo a rischio se stesse e gli altri. Ci sono gruppi che continuano a sostenere che questo virus colpisca solo gli anziani e che possiamo rilassarci con i vaccini in arrivo. Il covid 19 colpisce bambini e adulti in una serie di modi e può attaccare ogni apparato nell’organismo. Un numero crescente di persone soffre effetti a lungo termine, questo comprende conseguenze neurologiche su bambini e adulti che sono ancora in fase di studio», aggiunge.

«Il dato di fondo –evidenzia infine il referente dell’Oms- è che dobbiamo bloccare la trasmissione di tutti i virus Sars-Cov-2 il più presto possibile. Più consentiamo la diffusione, più» il virus «ha la possibilità di mutare. Non posso sottolineare abbastanza, rivolgendomi a tutti i governi e a tutte le persone, quanto sia importante adottare le precauzioni necessarie per limitare la trasmissione in questo momento».