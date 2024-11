Gli occhi un “bene prezioso” che va preservato, ma la scarsa consapevolezza sull’importanza della salute di questi organi fa sì che la popolazione non effettui un periodico controllo della vista o ci si sottopone solo quando si presentano dei sintomi.

È per questo che l’unione italiana ciechi ed ipovedenti sezione di Catanzaro, presieduta da Luciana Loprete ha organizzato e dedicato nel mese di febbraio due giornate di ceck up gratuiti al fine di prevenire ed evitare malattie serie ed invalidanti. Le numerose visite sono state effettuate dal dottor Cesare Focarelli, dirigente del reparto di oculistica dell’Azienda ospedaliera Pugliese, nel laboratorio oculistico “Mario Barbuto” della sede dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti (sita in via Gattoleo 2 Piterà).

«Curare e portare benessere ai nostri occhi affinché possano sempre gioire delle bellezze del mondo» questo il messaggio che l’Uici di Catanzaro ha voluto, vuole e vorrà sempre fortemente trasmettere ai cittadini catanzaresi, per questo, considerate le numerose richieste non garantite per via delle numerose richieste pervenute nelle due giornate nelle quali sono stati visitati circa quaranta persone, nel mese di marzo saranno realizzate ulteriori eventi pensati per la prevenzione che saranno prontamente comunicati.