Giuseppe Zuccatelli cala il tris. Il 75enne inviato alla guida dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e del policlinico Mater Domini, assume anche la direzione generale dell'Asp di Cosenza, subentrando ad interim, alla dimissionaria Daniela Saitta.

Il giallo della revoca

Intanto, secondo alcune indiscrezioni, a differenza di quanto dichiarato sabato scorso dalla stessa Daniela Saitta dopo la deflagrazione dello scandalo per l'assunzione della figlia Cristina Di Lazzaro, non risulterebbe alcun atto di revoca dell'assunzione stessa.



È vero che, con le dimissioni della manager, sono automaticamente decadute tutte le nomine precedentemente ratificate, compresa quella della congiunta. Ma in certi casi la forma è sostanza. Vedremo se nei prossimi giorni il relativo atto deliberativo di cui al momento non v'è traccia, comparirà sull'albo pretorio.