Dal 2017 ad oggi, a Catanzaro sono stati eseguiti 24 prelievi di reni per trapianto. L'ultimo nei giorni scorsi per raggiungere due pazienti affetti da insufficienza cronica

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è stato eseguito un prelievo di entrambi i reni a scopo di trapianto d’organo. Il paziente con diagnosi di “morte cerebrale” ha donato fegato, reni e cornee. Sono stati prelevati da parte dei chirurghi dell’azienda ospedaliera i reni che poi sono stati inviati rispettivamente al Centro Trapianto di Cosenza e di Torino per eseguire l’intervento su pazienti affetti da insufficienza renale cronica in trattamento dialitico in lista d’attesa per essere sottoposti a trapianto di rene.

I dati

Sono stati eseguiti dall’anno 2017 ad oggi 24 prelievi di reni, effettuati dal responsabile della SOD di Chirurgia Generale-Urgenza Rosario Cardona, autorizzato in qualità di capo equipe con delibera commissariale n.262 del 14 Dicembre 2018 e successiva determina dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro n. 2352 del 28 dicembre 2018. Nominato chirurgo di riferimento avendo acquisito la tecnica chirurgica specifica presso l’Azienda Ospedaliera “S.Croce e Carle” di Cuneo.

La donazione

La responsabile della Sod di Prelievo d’Organo Anna Grande, allegata al Servizio di Rianimazione con il primario Guzzo, con Simona Tiburzi organizzano e coordinano con il Centro Regionale Trapianti, diretto da Pellegrino Mancini, tutte le fasi dell’atto della donazione fino alla conclusione della stessa. Nell’ultimo anno è stato inserito nella equipe dei prelievi d’organo, insieme al primario Spasari, il dirigente urologo della SOC di Urologia Antonio Catricalà.

L’attività di prelievo d’organi è molto attiva per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Dalle casistiche dei prelievi d’organo infatti è al primo posto in Calabria per donazioni consentendo ai due Centri Trapianti di Cosenza e di Reggio Calabria di poter incrementare la possibilità di effettuare i trapianti di reni in pazienti calabresi in lista d’attesa.