L'iniziativa è nata da alcuni militari per sostenere la raccolta di materiale ematico la cui donazione ha conosciuto una sensibile contrazione a causa dell'emergenza sanitaria

Questa mattina, nella Compagnia Carabinieri di Paola (Cosenza), si è svolta una seduta di donazione del sangue in collaborazione con la Fidas. Le operazioni di donazione, a cui hanno aderito volontariamente numerosi militari, sono avvenute, nel rispetto delle norme anticontagio, all’interno di un'autoemoteca dell'ente, posizionata, per l’occasione, nel giardino della sede della Compagnia.





L'iniziativa è nata dall'idea di alcuni militari della locale Stazione Carabinieri per sostenere la raccolta di materiale ematico, la cui donazione ha conosciuto una sensibile contrazione a causa dell’emergenza sanitaria in atto. La giornata di solidarietà di oggi, la prima di molte altre, ha permesso di raccogliere 20 sacche di sangue da 450 ml ciascuna.