A Lamezia Terme, in occasione dell’evento celebrato a livello nazionale, previste attività di informazione e sensibilizzazione

In occasione della Giornata sul BioTestamento che si terrà il 21 aprile 2018 su tutto il territorio nazionale – nelle principali piazze d’Italia – anche a Lamezia Terme è stata organizzata una campagna di mobilitazione e sensibilizzazione sul tema. A partire dalle ore 16 e fino alle ore 21 – lungo l’area pedonale di Corso Giovanni Nicotera – verrà infatti allestito un punto informativo dove chiunque potrà richiedere delucidazioni e compilare la documentazione necessaria per effettuare il Testamento Biologico.

L'iniziativa nella città della Piana

La legge sulle DAT (disposizione anticipate di trattamento), il cosiddetto Testamento Biologico (L.219/2017), è in vigore dal 31 gennaio 2018. Tutte le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere possono quindi redigere il proprio BioTestamento, indicando i trattamenti sanitari che si vorrebbero ricevere e quelli ai quali si vorrebbe rinunciare nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimere e prendere decisioni autonomamente. Il 21 aprile, l'Associazione Luca Coscioni sarà presente in più di cento piazze italiane, anche a Lamezia Terme, per dare informazioni su come procedere, con iniziative organizzate in collaborazione con l'Uaar, Radicali Italiani e la Chiesa Pastafariana Italiana.