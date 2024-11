Priolo sarà affiancato da due sub commissari: Felice Iracà, dirigente regionale, Silvio Campolo, vice prefetto di Reggio

Considerate le peculiari esigenze connesse alle condizioni economico-finanziarie ed alle difficoltà di ricostruire l’esatta situazione amministrativa-contabile, la Giunta ha ritenuto necessario potenziare l’organo di vertice al fine di assicurare una più efficace definizione delle scelte strategiche e delle decisioni amministrative nel pieno rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa medesima. A tal fine, ha designato come commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, il dott. Giuseppe Priolo, vice prefetto vicario di Milano, affiancandolo con due subcommissari: il dott. Felice Iracá, dirigente regionale, e il dott. Francesco Silvio Campolo, vice prefetto dirigente di Reggio Calabria. Il compenso previsto per la triade commissariale sarà pari, nel suo complesso, al compenso dovuto ad un solo dirigente generale. Dalla Giunta l’augurio di buon lavoro ai neo-commissari e l’auspicio che la loro presenza possa contribuire a rimettere ordine in una realtà aziendale veramente difficile e complicata.