Si terrà il 24 e 25 maggio a Praia a Mare il secondo workshop in PICC Oncology Congress. Un appuntamento che richiama professionisti della sanità da tutta Italia e che si pone come obiettivo quello di offrire un supporto concreto a tutti i pazienti dell’area nord Tirreno, evitando loro di percorrere centinaia di chilometri per sottoporsi al posizionamento, alla settimanale assistenza ed alla gestione degli stessi presidi denominati Mid-line e PICC (Cateteri Centrali ad Inserzione Periferica).

L’evento del 2019 sarà incentrato sulle necessità circa l’integrazione terapeutica ospedale – territorio.

Il convegno è indirizzato principalmente ad operatori sanitari del settore e medici di medicina generale che hanno in carico i pazienti che hanno necessità assistenziali domiciliari.