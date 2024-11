Influenza stagionale, virus intestinali e bronchioliti stnno mettendo a dura prova i sanitari della pediatria dell'Annunziata dove il ricovero di piccoli pazienti affetti in buona parte da sintomi quali vomito, febbre alta e disidratazione, da tre giorni ha riempito il reparto costringendo gli operatori ad allestire un letto anche nei locali dell'aula scolastica.

Situazione caotica

L'area nel complesso ha una disponibilità di otto posti a cui se ne aggiungono ulteriori quattro utilizzati in comune con la chirurgia pediatrica, oltre a due posti esterni al reparto, riservati ai casi con Covid. Il trattamento con antipiretici e flebo per il momento è sufficiente a gestire la caotica situazione. Non si registrano casi di particolare gravità. Di norma la permanenza non si prolunga oltre le 48 ore e la situazione è attualmente sotto controllo.

