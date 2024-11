VIDEO | Il papà-coraggio di Locri ha organizzato un nuovo sit-in davanti all'ex ospedale di Siderno per protestare contro l'Asp che non rimborsa le spese per le cure fuori regione: «Indifferenza e abbandono»

L’Asp non rimborsa le spese per le cure fuori regione al figlio, affetto da grave disabilità. Così Cosimo Romeo, il papà coraggio di Locri, da stamattina in forma pacifica ha iniziato un sit-in davanti all’ingresso dell’ex ospedale di Siderno, sede del distretto sanitario sud. Nonostante fosse pre-autorizzato dalla Asp di Reggio Calabria a curare il proprio figlio, per ottenere le dovute spettanze Cosimo Romeo si è dovuto rivolgere al Giudice di pace di Locri perché creditore dell’Asp della somma di circa tremila euro. Tuttavia, a distanza di oltre un anno e mezzo l’azienda sanitaria reggina non ha provveduto a pagare quanto dovuto. Così papà Cosimo ormai stufo di ritardi e vessazioni, il 16 novembre scorso ha scritto una dettagliata Pec alle autorità per illustrare una situazione di indifferenza e abbandono, chiedendo interventi concreti per il figlio Nicola, e un diritto alla salute ancora una volta negato.