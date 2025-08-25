Ancora un riconoscimento per l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Una prestigiosa pubblicazione internazionale premia infatti il lavoro di un gruppo di ricerca interdisciplinare con una forte guida calabrese. Lo studio è stato pubblicato sull’autorevole Journal of Medicinal Chemistry, considerata la rivista di riferimento mondiale nel settore del drug discovery, ovvero scoperta di farmaci, e selezionato anche per la copertina del numero, a conferma del suo impatto innovativo.

Nello specifico la ricerca affronta una delle sfide sanitarie più urgenti a livello globale, quella dell’antibiotico-resistenza, indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle principali emergenze dei prossimi anni.

Il lavoro di un gruppo di ricerca interdisciplinare dell'Università Magna Graecia di Catanzaro arriva sulla rivista di riferimento mondiale nel settore della scoperta di farmaci. Si tratta di uno studio che riguarda una delle sfide sanitarie più urgenti a livello globale, ovvero l'antibiotico-resistenza

Lo studio

Lo studio descrive l’identificazione, tramite un approccio integrato di screening virtuale, chimica computazionale e validazione biologica, di nuovi composti naturali in grado di inibire un enzima cruciale per l’adesione e la virulenza di stafilococco aureo, il più pericoloso tra tutti i numerosi e comuni batteri appartenenti al genere degli stafilococchi, anche nelle sue forme multiresistenti.

Un lavoro di squadra

L’Università Magna Græcia di Catanzaro ha giocato quindi un ruolo centrale nello sviluppo del progetto grazie al contributo del prof. Stefano Alcaro, docente di Chimica Farmaceutica e presidente del Centro CRISEA, del prof. Giosuè Costa, docente di Chimica degli Alimenti, della dott.ssa Francesca Alessandra Ambrosio, assegnista di ricerca in Chimica Farmaceutica, e della dott.ssa Emanuela Marchese, contrattista di ricerca in Chimica Farmaceutica. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con altri gruppi di ricerca, tra cui quello dell’Università di Pavia, grazie ad una rete scientifica solida e multidisciplinare.

Il ruolo della ricerca

La pubblicazione e la copertina su Journal of Medicinal Chemistry rappresentano un riconoscimento significativo del valore scientifico e della rilevanza sociale di una ricerca che, partendo dai prodotti naturali, punta a sviluppare strategie innovative e sicure contro le infezioni batteriche resistenti agli antibiotici. Un risultato che conferma l’importante contributo della Calabria e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ambito della ricerca internazionale.